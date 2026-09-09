60% студентов совмещают учебу с работой, почти треть — в крупных компаниях

VK Education и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели совместное исследование о карьерных траекториях студентов. Результаты опроса показали, что работа во время учебы все чаще становится частью осознанной карьерной стратегии. Более 60% студентов имеют опыт работы во время учебы: 32% сочетают учебу с постоянной работой, а 29% — c проектами или подработками. Почти половина респондентов (48%) идеальным студенческим сценарием считают совмещение учебы со стажировкой, при этом реальный опыт стажировки есть только у 34% опрошенных. Об этом CNews сообщили представители VK.

Главной ценностью в текущей или будущей работе студенты назвали не деньги, а возможность постоянно развиваться и учиться новому (59%), а 30% хотели бы строить карьеру в одной компании долгие годы — регулярную смену профессии рассматривают как основной сценарий только 12%.

73% опрошенных признались, что выходят на работу ради финансовой независимости. Однако карьерные мотивы также играют существенную роль: 27% хотят получить практические навыки, 26% — повысить шансы на трудоустройство после выпуска, а 19% — погрузиться в профессиональную среду и расширить круг контактов. Более 60% работающих студентов планируют продолжать работать по специальности, а 12% воспринимают первый опыт как проверку правильности выбора профессии.

Для студентов вуз — это прежде всего знания и карьерные перспективы, а не просто диплом: 25% воспринимают обучение как возможность получить практические знания, 23% — фундаментальную подготовку, а 21% — как необходимое условие для успешной карьеры. Только 12% назвали главной ценностью диплом.

45% опрошенных хотели бы к моменту выпуска иметь готовое портфолио и несколько предложений о работе, еще столько же респондентов считают важным участвовать в хакатонах, кейс-чемпионатах и других проектах для получения практического опыта. Привлекательность стажерских программ для студентов определяется возможностью совмещения с учебой (53%), оплатой (54%) и перспективой последующего попадания в штат (45%).

Среди работающих студентов 58% трудятся в небольших компаниях, 29% — в крупных корпорациях. По формату занятости 24% совмещают учебу с проектной работой или фрилансом, 13% работают в стартапах, 8% занимаются предпринимательством. Главным способом попасть в компанию мечты студенты называют сильное портфолио и актуальную практику (54%), стажировку или буткемп в конкретной компании (46%) и участие в ее карьерных мероприятиях (44%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. студентов вузов из всех восьми федеральных округов России.