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Api Gateway потребляет в 10 раз меньше RAM — платформа Ensi подводит первые итоги перехода на новый стек

Российская платформа для электронной коммерции Ensi, разрабатываемая компанией «Гринсайт», объявила о промежуточных результатах технологической трансформации, запущенной в августе 2026 г. Ключевым направлением инициативы стал перевод критичных компонентов системы с PHP на язык Go. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

Первым сервисом, переведенным на новый стек, стал Api Gateway — компонент, наиболее критичный к производительности и потреблению ресурсов. Go-версия опубликована в открытом репозитории Ensi. В дальнейших внедрениях платформы рекомендовано использовать Go-сервис.

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Сравнительные испытания показали, что новое решение потребляет в два раза меньше CPU и в 10 раз меньше оперативной памяти при выполнении сопоставимых операций. При этом Go-эндпоинты демонстрируют более низкое время ответа и повышенную устойчивость к перегрузкам. Нагрузочное тестирование подтвердило, что благодаря многопоточной модели Go-сервисы существенно меньше подвержены деградации под пиковой нагрузкой и потребляют меньшее количество подов, относительно PHP-версии — что особенно важно для высоконагруженных сценариев электронной коммерции.

«Catalog Cache - следующий сервис, переходящий на Go. Это высоконагруженный сервис, взаимодействующий в своей работе с Kafka, Elastic и базой данной, где технологический переход может дать ощутимый эффект. Публичная документация платформы будет обновлена информацией по работе с Go-сервисами» — сказал Павел Ситкин, исполнительный директор Ensi.

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