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InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с решениями IVA Technologies

ГК InfoWatch и IVA Technologies подтвердили совместимость DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor с платформой IVA One и сервером видеоконференцсвязи IVA MCU. Интеграция позволяет передавать на проверку текстовые сообщения чатов и загружаемые файлы, а затем применять настроенные заказчиком DLP-политики, включая блокирование отправки при выявлении конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Совместимость охватывает сценарии работы с сервером ВКС IVA MCU, его клиентским приложением IVA Connect и платформой IVA One. IVA MCU обеспечивает проведение видеоконференций и вебинаров. IVA Connect предоставляет пользовательские приложения для работы с сервисами IVA MCU. IVA One — платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы, которая объединяет корпоративный мессенджер, аудио- и видеосвязь, электронную почту, календарь, адресную книгу и инструменты автоматизации.

В рамках интеграции DLP-система контролирует текстовые сообщения в чатах и передачу файлов. Сообщения и файлы передаются в InfoWatch Traffic Monitor вместе с доступными контекстными данными о пользователе и объекте операции. Анализ выполняется в асинхронном режиме, по его результатам система может применить заданную политику и заблокировать передачу данных. Конкретный набор сценариев и реакций зависит от версий продуктов, состава развертывания и настроек информационной безопасности заказчика.

Интеграция добавляет в корпоративные коммуникации централизованную точку контроля сообщений и файлов. Специалисты по информационной безопасности могут использовать возможности контентного анализа Traffic Monitor в привычных рабочих сценариях IVA, не создавая для пользователей отдельного интерфейса проверки. Решение помогает снижать риски неправомерной передачи конфиденциальной информации и дополняет организационные и технические меры защиты, принятые у заказчика. Все совместимые решения входят в Единый реестр российского ПО.

«Исследования, проведенные экспертно-аналитическим центром InfoWatch, показывают — большинство утечек данных происходит по вине внутренних нарушителей, которые злонамеренно или по неосторожности нарушают ИБ-политики. При этом самые разрушительные кибератаки происходят тогда, когда внешнему злоумышленнику помогает инсайдер в компании. Наибольший риск возникает при использовании коммуникативных инструментов — электронной почты, чатов, ВКС. Совместимость экосистемы корпоративных коммуникаций IVA с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor обеспечит заказчиков обеих систем надежной, многоступенчатой защитой от утечек данных», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

«Для наших заказчиков важно, чтобы средства защиты были встроены в корпоративные коммуникации и не требовали от сотрудников дополнительных действий. Совместимость решений IVA с InfoWatch Traffic Monitor объединяет коммуникационные сервисы и контроль передачи данных в одном технологическом контуре. Это еще один практический шаг в развитии безопасной и технологически независимой цифровой среды», — отметил Иван Монахов, заместитель генерального директора по технологиям IVA Technologies.

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