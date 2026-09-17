«Авито Работа» и «МТС Линк»: 40% россиян используют ИИ для подготовки к собеседованиям

40% россиян хотя бы раз использовали ИИ-инструменты для подготовки к собеседованию. Еще 24% планируют попробовать их. Это показал опрос «Авито Работы» и «МТС Линк». В исследовании приняли участие 10 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Особенно активно используют цифровые инструменты молодые специалисты: 65% соискателей в возрасте 18-24 лет при подготовке к собеседованиям обращаются за помощью к искусственному интеллекту, тогда как в возрастной категории 55+ новые технологии используют 26% респондентов. Среди российских городов-миллионников самой ИИ-вовлеченной оказалась Казань: к помощи искусственного интеллекта при подготовке к собеседованию прибегает 59% ее жителей — это самый высокий показатель по России среди миллионников. На втором месте Воронеж (50%), замыкает тройку Краснодар, где к ИИ перед собеседованием обращаются 48% респондентов. Реже всего к нейросетям на этом этапе обращаются в Самаре (35%) и Омске (36%). Примечательно, что активно используют ИИ для подготовки к собеседованию лишь 4% омичей, тогда как остальные 32% задействуют его время от времени.

Молодые специалисты (18-24 года) основательнее всех готовятся и к первой встрече с потенциальным работодателем: среднее время подготовки к собеседованию у них составляет 2,4 часа. С возрастом этот показатель снижается: специалисты 35-44 лет уделяют подготовке чуть менее 2 часов.

Чаще всего россияне используют ИИ, чтобы заранее понять, к каким вопросам готовиться. 19% опрошенных наиболее значимой помощью цифровых инструментов считают генерацию возможных вопросов работодателя, 14% используют его, чтобы быстро проанализировать требования вакансии и сопоставить их со своим опытом. Такой подход позволяет грамотно презентовать навыки и достижения на собеседовании. 10% отметили, что цифровые инструменты посредством мгновенной обратной связи и рекомендаций помогают тренировать ответы на возможные вопросы работодателя. По 9% опрошенных обращаются к ИИ за подбором примеров из своего опыта, подходящих под конкретную вакансию, и советами по самопрезентации.

Опыт тех, кто уже использовал ИИ, показывает, что цифровые помощники помогают комплексно подготовиться к собеседованию. 22% опрошенных заметили, что тренировки с ИИ повысили качество их ответов на вопросы, а 19% смогли сократить время подготовки к собеседованию. Еще 19% стали лучше понимать требования вакансии. 18% опрошенных отметили рост уверенности в своих силах, а 15% — снижение стресса на собеседовании благодаря подготовке с цифровыми помощниками. Особенно заметен эмоциональный эффект у молодежи: 20% респондентов в возрасте 18–24 отметили, что искусственный интеллект помог им снизить уровень волнения и стресса перед собеседованием — это вдвое больше, чем среди соискателей 45–54 лет (10%).

В среднем, по мнению опрошенных, использовавших ИИ для подготовки к собеседованиям, цифровые помощники повысили их уверенность в себе на 47%. При этом среди тех, кто уже использовал алгоритмы для подготовки к собеседованию или планирует это делать, 67% хотели бы иметь ИИ-помощника, который может имитировать собеседование и давать обратную связь. Ключевыми требованиями к цифровому ассистенту респонденты назвали реалистичность (19%), простоту в использовании (18%), понятные рекомендации (15%) и качественную обратную связь (13%). Еще 19% считают важным, чтобы цифровой помощник для подготовки к собеседованиям сочетал все перечисленные характеристики.

«ИИ сегодня становится частью найма с двух сторон: компании используют цифровые инструменты, чтобы автоматизировать рутинные процессы и ускорять закрытие вакансий, а соискатели обращаются к искусственному интеллекту уже на этапе поиска работы и подготовки к собеседованиям. Таким образом, цифровые инструменты становятся частью пути кандидата еще до выхода на работу. При этом их использование на этапе поиска и подготовки помогает соискателям развивать навык работы с ИИ и другими цифровыми технологиями, который в дальнейшем можно применять и для решения профессиональных задач», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

«Подготовка к собеседованию с помощью нейросетей сродни репетиции перед важным выступлением. Такая тренировка помогает снять стресс, структурировать свой опыт и прийти на встречу более сфокусированным. Однако не стоит путать подготовку с заучиванием “правильных ответов”. На интервью главное быть собой: в первую очередь HR оценивает совпадение ценностей и культурного кода кандидата и компании. Поэтому я советую относиться к ИИ как к умному ассистенту. Технологии позволят сэкономить время и представить ваши навыки в лучшем свете. Но они не могут заменить искреннюю мотивацию и живой интерес», — сказала HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева.