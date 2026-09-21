CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Интернет Веб-сервисы
|

Servicepipe упростила доступ к своим продуктам для защиты от ботов и DDoS-атак

Компания Servicepipe, разрабатывающая решения для высокоточного контроля трафика, разместила продукты для защиты веб-приложений Web DDoS Protection и Web DDoS & Bot Protection на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Это упростило доступ бизнеса к продуктам Servicepipe: клиенты могут подключить защиту в короткие сроки без усложнения процедур оплаты и документооборота. В процессе интеграции автоматически создаётся аккаунт в панели управления Servicepipe, а сервис и конфигурация защиты настраиваются в ручном режиме инженерами компании. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Продукты Servicepipe защищают веб-приложения от DDoS, ботнет-активности и других автоматизированных угроз на уровне L3-L7, а сайты, мобильные приложения и API – от автоматизированных киберугроз и атак из списков OWASP1. Кроме этого, сервисы помогают отслеживать аномалии трафика, поступающего к защищаемым веб-ресурсам, в реальном времени, и формируют детальную отчётность по инцидентам.

Размещение на Yandex Cloud Marketplace даёт клиентам возможность начать работу с защитой Servicepipe уже на следующий день после выбора и оформления подписки через каталог. Все финансовые вопросы при этом решаются через Yandex Cloud. Подключение продукта, техническая поддержка и обслуживание осуществляются командой Servicepipe по стандартным процедурам клиентского обслуживания. Интеграция позволяет синхронизировать данные об аккаунте и автоматически передавать информацию об оплате между платформой Yandex Cloud и системой биллинга Servicepipe, что обеспечивает быстрое предоставление доступа к продуктам вендора.

«В корпоративном сегменте подключение нового ИБ-решения может затягиваться из-за согласований, необходимости заключения дополнительных соглашений. Покупка сервиса через маркетплейс избавляет от затяжных бюрократических процедур. Клиенты получают решение в несколько кликов и могут сразу оценить его эффективность на практике», — отметил руководитель направления по защите веб-приложений Servicepipe Сергей Андриенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

«Яндекс» выпустил мощный суверенный ИИ, хорошо справляющийся с вопросами на русском языке

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Америка бьет по Европе. ИТ-компании рвут связи с Международным уголовным судом, опасаясь санкций США

ИИ врет вам всегда. ChatGPT, Claude, Grok допускают ошибки в финансовых советах в 99% случаев

«Яндекс» прекратил разработку своего «убийцы» нацмессенджера «Макс». Обновлений больше не будет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще