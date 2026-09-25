Аналитика Bronevik.com: цены на туристическое жилье в России почти перестали расти

Платформа Bronevik.com проанализировала бронирования туристического жилья в России за последние 12 месяцев – по сентябрь 2026 г. Исследование показало, что рост среднего чека практически остановился и составил лишь 1%, тогда как годом ранее достигал 16%. При этом в некоторых типах объектов размещения стоимость проживания увеличилась на 15-22%, а в других снизилась на 5-13%. Об этом CNews сообщил представитель Bronevik.com.

Средний чек в отелях и других объектах размещения за последние 12 месяцев составил 5,4 тыс. руб. за ночь. В бронированиях для командировок он был несколько выше – 5,8 тыс. руб. за ночь (+2% год к году), а частные туристы в среднем платили столько же, сколько и годом ранее – 5,1 тыс. руб. за ночь.

Для исследования были проанализированы средние чеки на стандартные номера в разных типах объектов размещения. Больше всего за год подорожало проживание в санаториях – на 22%, до 10,2 тыс. руб. за ночь, несмотря на то что этот тип размещения и без того относится к числу самых дорогих.

На 15% вырос средний чек в капсульных отелях – до 2,5 тыс. руб. за ночь, при этом число бронирований в них увеличилось сразу на 60% в деловом сегменте и на 25% среди частных туристов. Этот формат остается одним из самых доступных вариантов для коротких поездок и остановок в пути. Так же на 15% – до 3,8 тыс. руб. за ночь – вырос средний чек в мотелях. Как и капсульные отели, они ориентированы прежде всего на краткосрочное проживание, а также востребованы у автопутешественников.

Заметнее всего средний чек сократился для вилл – на 13%, до 8,6 тыс. руб. за ночь. В апарт-отелях чек потерял 6% (5,6 тыс. руб.), в глэмпингах – 5% (10,3 тыс. руб.). Таким образом, снижение в основном затронуло форматы высокой и средней ценовой категорий.

Отдельно были проанализированы средние чеки на стандартные номера в объектах разных категорий. Здесь рост также был интенсивнее в более бюджетных объектах. Так, в двухзвездочных отелях чек увеличился на 10%, до 3,9 тыс. руб. за ночь, в однозвездочных – на 7% (3,6 тыс. руб.). В пятизвездочных отелях он, напротив, снизился на 3%, до 15,8 тыс. руб. за ночь.

Среди регионов России наибольший рост среднего чека зафиксирован в Республике Марий Эл и Карачаево-Черкесии – по 20%, а также в Кировской области – 19%. Сильнее всего стоимость ночи снизилась в Магаданской области (-18%), Москве (-8%) и Башкортостане (-6%).