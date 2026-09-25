Почти четверть предпринимателей имеют два высших образования

65% российских предпринимателей отмечают, что высшее образование положительно повлияло на запуск и развитие их бизнеса. При этом многие не останавливаются на одном дипломе: 21% имеют два высших образования, 3% — три и больше. Таковы результаты исследования образовательной компании «Нетология» и «СберБизнес Live». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Как показал опрос, предприниматели ценят системное образование, осознанно выбирают программы под свои бизнес-цели и рассматривают возможность получения диплома онлайн. Высшее образование воспринимается как ресурс, который имеет смысл обновлять или углублять на разных этапах развития бизнеса.

Почти четверть предпринимателей (24%) сознательно выбирали основную сферу образования с целью впоследствии заняться собственным делом. Ещё 13% получили дополнительное специальное образование, чтобы развивать бизнес. Это говорит о том, что для значительной части владельцев бизнеса учёба изначально была частью предпринимательской стратегии.

Среди преимуществ специализированных учебных программ предприниматели выделяют: приобретение ключевых знаний — 42%; возможность разобраться в нюансах и тонкостях предпринимательской деятельности — 37%; облегчение старта нового дела — 14%; получение практических навыков ведения бизнеса — 12%.

Исследование также показало: у 20% предпринимателей среднее специальное образование — они окончили колледж, техникум или ПТУ. У еще 7% — незаконченное высшее. Это действующие владельцы бизнеса, которые уже управляют компаниями.

Треть опрошенных (33%) интересуются полностью дистанционным форматом получения высшего образования. Это означает, что предприниматели видят в онлайн-программах возможность получить диплом без отрыва от управления компанией.

Сергей Клосеп, студент онлайн-бакалавриата «Нетологии» и ТюмГУ «Разработка ИТ‑продуктов и информационных систем», владелец стартапа ExplainLaw: «Предприниматели бывают разные. Если создаешь высокотехнологичный или наукоемкий бизнес, то высшее образование — это фундамент, на котором во многом он строится. Например, во время учебы в бакалавриате я усилил навыки в Java-разработке — мы перенесли высоконагруженные микросервисы с Python на более производительный язык, сервис стал стабильнее, отклик для пользователей ускорился. Вне учебы я советовался с преподавателями: они подсказали, как выстраивать прозрачную коммуникацию, как организовать доску в таск-трекере, рекомендовали, какие книги читать. Если речь идет о сфере услуг, то высшее образование уже не обязательно. В целом это хороший бонус для предпринимателя, но все-таки в основе лежат предприимчивость и умение общаться с людьми, а этому в вузе напрямую не учат. Находясь в определенной социальной среде, ты приобретаешь навыки общения и можешь найти будущих коллег и партнеров. Причем это люди, за которыми ты наблюдал годами и уже понимаешь их сильные стороны и зоны роста. Но это скорее косвенные преимущества высшего образования, которые при желании можно получить и в других местах. Есть, конечно, бизнес-направления и программы по менеджменту в высших учебных заведениях, но, на мой взгляд, лучше один раз попробовать поуправлять машиной, чем сто раз прочитать о том, как это делается. Онлайн-образование дает безусловное преимущество во времени. При классическом очном обучении нельзя просто уйти с пары ради встречи с клиентом, а потом посмотреть ее в записи. В онлайн-формате это возможно. Еще один большой плюс — все общение с преподавателями происходит в цифровой среде. Я три года учился на традиционной очной программе. Там написать преподавателю и задать вопрос по интересующей тебя теме было не самым простым занятием. Зачастую у тебя была только почта преподавателя, которую он мог читать довольно редко, поэтому приходилось буквально ловить его в вузе. Здесь же все контакты есть в мессенджере. Можно просто написать преподавателю и получить ответ на вопрос, который прямо сейчас важен для твоего стартапа».

Петр Галабурда, студент онлайн-магистратуры «Нетологии» и УрФУ «Прикладной искусственный интеллект», основатель стартап-проекта ИИ-аналитик показателей дохода бизнеса OnAlert: «Академические знания невозможно получить на «Ютубе» или на коротких курсах. Если человек хочет стать специалистом в узкой нише, доктором или кандидатом наук, ему нужно идти по пути углубленного образования. Я выбрал углубиться до уровня магистратуры в сфере искусственного интеллекта, потому что мне интересно это направление. Но, скорее всего, я на этом остановлюсь на какое-то время точно, потому что знаний, которые я сейчас получаю, мне пока достаточно».

Опрос проводили в августе 2026 г. среди 1 тыс. владельцев бизнеса, индивидуальных предпринимателей и лиц, принимающих ключевые решения в микро- и малых компаниях из разных городов и регионов России.