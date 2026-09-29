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Исследование Rambler&Co. Россияне рассказали об отношении к интернет-сленгу

В сентябре 2026 г. опубликованы топ-40 претендентов на звание «Слово года – 2026»: в него вошли, в частности, «нейрослоп», «брейнрот», «ред-флаг», «прайм-эра», «нишевый» и «сикс-севен». Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как они относятся к словам из соцсетей и онлайн-культуры, должны ли такие выражения попадать в словари и что превращает модное слово в привычную часть повседневной речи. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 17 по 24 сентября 2026 г., в нем приняли участие более 2000 интернет-пользователей.

Почти треть (30%) опрошенных россиян признались, что многие новые выражения их раздражают, особенно когда их используют слишком часто. 27% предпочитают не употреблять их в речи. При этом четверть респондентов (25%) воспринимают новые выражения спокойно: по их мнению, часть из них закрепляется в языке, а часть быстро исчезает вместе с трендом. 12% считают появление новых слов естественным развитием языка, а 6% готовы использовать их в переписке, но стараются не переносить в живую речь.

При этом новая лексика не обязательно воспринимается как непонятный «язык для своих». 37% участников опроса считают, что главное – уместность слова и его понятность собеседнику, а не возраст или социальная группа человека, который его произносит. Почти треть (32%) в целом не любит сленг, независимо от того, кто его использует. Еще 17% раздражает намеренное употребление интернет-слов брендами или медиа, когда оно выглядит попыткой искусственно говорить «на языке аудитории». Для 12% сленг от молодежи звучит естественно, однако те же слова из уст старших поколений кажутся странными. Лишь 2% признались, что им не очень нравятся незнакомые выражения именно от подростков.

Вопрос о включении новых слов в словари также разделил аудиторию. 37% уверены, что официальные издания должны сохранять литературную норму и не обязаны следовать за каждым трендом. Однако 28% допускают, что популярные слова можно фиксировать с пометкой «сленг». Еще 23% готовы видеть такие выражения в словарях, если они действительно широко используются и имеют понятное значение, а 12% предлагают собирать их в специальных сборниках современной разговорной речи.

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По мнению респондентов, новое слово становится частью повседневной речи не тогда, когда его официально признает словарь, а когда оно начинает описывать реальные повседневные ситуации или понятия. 35% считают главным критерием способность слова коротко назвать знакомое явление или эмоцию. Для 32% признак закрепления в языке – когда выражение используют люди разного возраста. 17% обращают внимание на выход за пределы соцсетей: в медиа, рекламе и кино. И только для 16% решающим моментом становится фиксация значения в словаре.

Отдельно медиахолдинг Rambler&Co предложил участникам выбрать потенциальное слово 2026 г. из нескольких кандидатов лонг-листа. Почти четверть (24%) честно признались, что не понимают ни одного из предложенных вариантов без поиска. Среди тех, кто знаком с новой лексикой, победил «нейрослоп» – 18%. Это слово описывает низкокачественный контент, созданный нейросетями. За «нишевый» (популярный в узких кругах) проголосовали 16%, «ред-флаг» (тревожный звоночек) и «сикс-севен» (мем вокруг числа 67) получили по 14%. «Брейнрот» (бессмысленный контент) и «прайм-эра» (лучший период) набрали по 7%.

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