«Авито Работа» тестирует приглашения кандидатов без резюме: новый инструмент увеличил число откликов до четырех раз

На «Авито Работе» несколько миллионов человек ищут работу без резюме. Они просматривают вакансии, интересуются предложениями и оценивают возможности трудоустройства. Чтобы помочь бизнесу привлекать таких кандидатов, «Авито Работа» тестирует новый формат — приглашение соискателей без резюме. На этапе пилота он позволил увеличить число откликов в 4,3 раза. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Новый инструмент особенно актуален для массового найма и линейных профессий, где наличие резюме не является ключевым критерием отбора: склад и логистика (комплектовщики, упаковщики, кладовщики, грузчики), доставка (курьеры, водители), производство (операторы, сборщики, разнорабочие), торговля и сервис (продавцы, кассиры, сотрудники ПВЗ), строительство и ремонт (монтажники, отделочники). В этих сферах работодателю важно быстро связаться с кандидатом и обсудить условия.

Функционал позволяет работодателю обратиться к аудитории без активного резюме, а соискателю — оставить свои данные скрытыми. Для этого компания выбирает вакансию, на которую требуется больше откликов, и задает параметры подходящих кандидатов. Предложение вакансии можно отправить тем, кто уже откликался на вакансии этой компании, либо расширить охват на новую аудиторию — пригласить соискателей «Авито Работы», подходящих под заданные критерии.

Таким образом, приглашения становятся дополнительным каналом привлечения кандидатов — сверх откликов, которые работодатель получает через публикацию вакансии и стандартный поиск по резюме.

На этапе тестирования приглашение поступает кандидату в сообщении на платформе «Авито Работа». Соискатель сам решает, интересно ли ему предложение и хочет ли он откликнуться. Если вакансия не подходит, данные кандидата не передаются работодателю. Такой формат позволяет соискателям получать релевантные предложения анонимно — без публикации резюме и необходимости заранее сообщать свои контактные данные. Это особенно актуально для пользователей, которые: не находятся в активном поиске, но готовы рассмотреть привлекательное предложение; только присматриваются к новым возможностям; не хотят публиковать резюме.

По данным опроса «Авито Работы» за август 2026 г., из 10 тыс. опрошенных россиян 56% хотели бы получать персональные рекомендации вакансий, даже если не ищут работу активно. Для 68% участников такие рекомендации помогают экономить время на поиск работы.

Для работодателя приглашения — это способ эффективнее использовать бюджет на подбор: стоимость рассылки уже включена в стоимость отклика, поэтому отдельно оплачивать охват потенциальных кандидатов не нужно. Компания платит только за отклик от подходящих под критерии кандидатов, которые уже ознакомились с предложением и решили проявить интерес. Отклики, полученные через приглашения, обрабатываются как обычные отклики, а коммуникация с соискателем идет в стандартном сценарии подбора.

На тестовом этапе функция доступна ограниченному числу работодателей. По сравнению с обычными вакансиями за тот же период новый канал показал заметный рост числа откликов — в отдельных случаях их количество увеличивалось в 4,3 раза. Участники тестирования также отмечали, что приглашения помогали привлекать кандидатов, которых не удавалось найти другими способами. «Авито Работа» планирует расширить аудиторию работодателей, которым будет доступен новый функционал, уже осенью 2026 г.

«Умные алгоритмы все активнее меняют то, как компании и кандидаты находят друг друга — рынку труда больше не обязательно ограничиваться базой резюме. Мы видим, что значительная часть аудитории, которая ищет работу на «Авито», никогда не публикует резюме, и это не значит, что она не интересна работодателям. Приглашения позволяют бизнесу дотянуться до этих кандидатов напрямую, а самим соискателям — получать релевантные предложения о работе и знакомиться с ними еще до того, как они решат откликнуться и поделиться своими данными. Мы продолжим развивать этот инструмент и делать подбор персонала более гибким для обеих сторон рынка», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работа».