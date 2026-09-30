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Два миллиона уникальных пользователей посетили «Портал поставщиков» за восемь месяцев 2026 года

С января по август 2026 г. «Портал поставщиков» посетили два миллиона уникальных пользователей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. количество посетителей выросло на 60%. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Популярность портала поставщиков у бизнеса и государственных заказчиков растет. За восемь месяцев 2026 г. на ресурсе зафиксировали два миллиона уникальных посетителей, что на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Свыше 80% — пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Свердловской и Нижегородской областей. Наиболее популярными у посетителей, помимо личного кабинета, стали разделы с котировочными сессиями и закупками по потребностям, единый реестр закупок, а также каталог стандартных товарных единиц», — сказала Мария Багреева.

«Портал поставщиков» активно расширяет географию своего присутствия. Только в 2026 г. к нему подключилось пять регионов-заказчиков: Курская, Еврейская автономная, Липецкая области, Донецкая Народная Республика и Камчатский край.

«Росту посещаемости портала поставщиков способствует несколько факторов. Один из ключевых — присоединение новых регионов-заказчиков. Число учреждений, имеющих возможность закупать на платформе товары, работы и услуги, превышает 60 тыс., а общее количество подключенных регионов в этом году достигло 48. Также на популярность портала влияет добавление новых сервисов и полезных функций, улучшение структуры и удобства навигации, интеграция с другими информационными системами и ресурсами», — сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможностях, которые «Портал поставщиков» открывает бизнесу со всей страны. «Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса. На платформе работают более 410 тыс. предпринимателей со всей страны. Перечень товаров, работ и услуг, предлагаемых ими, включает в себя более 3,6 млн уникальных наименований. Ежедневно на платформе заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников
Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников Цифровизация

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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