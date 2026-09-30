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Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» интегрирован в платформу управления перевозками Pooling

Пользователи логистической платформы Pooling могут работать с электронными перевозочными документами (ЭПД) непосредственно в интерфейсе системы. Возможность появилась благодаря интеграции Pooling с сервисом «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Pooling используется для управления автоперевозками: в системе логист создает рейсы, работает с перевозчиками, создает документы. Благодаря интеграции с «КриптоПро» их можно подписывать электронной подписью непосредственно в интерфейсе платформы.

Сервис «Логистика» от «Диадока» обеспечивает обмен документами между участниками перевозки и их передачу в ГИС ЭПД, что делает документооборот юридически значимым.

В Pooling можно создавать, подписывать и отслеживать статусы электронных заказов-заявок, транспортных накладных, поручений экспедитору и экспедиторских расписок. Данные о рейсе и связанных с ним ЭПД доступны в одном интерфейсе. Пользователю не нужно отдельно сопоставлять перевозку с документами и проверять их статусы в разных системах.

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Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «Интеграция с Pooling — очередной шаг в развитии партнерской системы «Контур.Диадока». Встроив сервис «Логистика» в Pooling, мы убираем разрыв между управлением рейсами и юридически значимым документооборотом. Это особенно важно в период обязательного перехода: чем меньше технических барьеров, тем проще переход на транспортный ЭДО. Для нас это вклад в зрелость рынка и в то, чтобы ЭПД стали естественной частью работы логиста, а не отдельной задачей.

Михаил Чушков, CEO платформы Pooling: «В грузоперевозках недостаточно просто оформить документ и отправить его на подпись. Нужно контролировать, кто из участников его подписал, корректны ли данные и что мешает закрыть рейс. Если логист ведет перевозку в одной системе, а документы проверяет в другой, ему приходится вручную сопоставлять информацию. Чем больше рейсов, тем выше трудозатраты и риск пропустить ошибку или чью-то подпись. Интеграция с сервисом «Логистика» от «Контур.Диадока» позволяет работать с ЭПД в привязке к конкретной перевозке в Pooling. Для руководителя логистики это вопрос управляемости: незавершенные документы должны быть видны в текущей работе, до того как их начнут запрашивать бухгалтерия или контрагент для расчетов».

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