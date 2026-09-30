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«Телфин» представил интеграцию с MacroCRM для строительных компаний

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объявил об интеграции виртуальной АТС «Телфин.Офис» с отраслевой системой MacroCRM, разработанной специально для автоматизации процессов в строительном бизнесе. Решение призвано создать единый цифровой контур для застройщиков, объединяя возможности высокотехнологичной телефонии с функционалом платформы, которая сопровождает клиента на всех этапах: от первого входящего звонка до момента передачи ключей. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Главным преимуществом нового сервиса становится бесшовная интеграция коммуникаций и системы управления продажами, которая позволяет менеджерам работать в рамках единого интерфейса. Благодаря связке телефонии и MacroCRM каждое обращение клиента через колл-центр автоматически фиксируется в системе, обеспечивая мгновенное создание карточек контактов и ведение актуальной базы потенциальных и текущих покупателей. Компании могут не только контролировать движение сделок и коммуникации, но и использовать автоматическую расшифровку и саммари звонков для глубокого анализа телефонных переговоров.

Интеграция сервисов «Телфин» и MacroCRM значительно повышает эффективность взаимодействия между отделами компании. Пока менеджеры по продажам работают с шахматкой объектов и ипотечными модулями, единая коммуникационная платформа обеспечивает надежную связь через разные каналы, включая внутренние чаты и систему оперативных уведомлений. Это гарантирует, что информация о бронировании, запуске новых акций или изменениях в договоренностях с клиентами мгновенно доходит до ответственных лиц, исключая потерю заявок.

«Для Macro важно не просто расширять функциональность системы, а давать рынку удобные и проверенные решения, которые оперативно и качественно закрывают реальные потребности бизнеса. Интеграция с сервисами «Телфин» объединяет телефонию и работу менеджеров в MacroCRM, помогает фиксировать каждое обращение и сохранять историю коммуникаций. Застройщику не нужно самостоятельно искать, оценивать и настраивать отдельные инструменты — он получает готовый сервис, встроенный в привычные рабочие процессы», — сказала Екатерина Стародубцева, исполнительный директор Macro.


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