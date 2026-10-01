«АльфаСтрахование» начала перечислять выплаты за задержку и отмену рейса через СБП

Компания «АльфаСтрахование» сообщила о запуске быстрых выплат по добровольному страхованию пассажиров от задержки или отмены рейса через «Систему быстрых платежей» (СБП). Для зачисления денег достаточно указать номер телефона, привязанный к банковскому счету, и выбрать банк.

Новый способ стал дополнением к уже действующему механизму моментального зачисления выплаты по номеру банковской карты. Клиент может самостоятельно выбрать удобный ему вариант, при любом из них деньги поступают на счет в течение нескольких секунд. Выбрать СБП в качестве способа зачисления может застрахованный пассажир любого вида транспорта, и независимо от произошедшего с ним страхового случая.

Наиболее частыми являются случаи, связанные с задержкой или отменой авиарейса, и именно для них Система моментальных и онлайн-выплат максимально упрощает урегулирование. «АльфаСтрахование» самостоятельно отслеживает статус перелета, поэтому пассажиру не нужно тратить время для получения справок от авиакомпании.

Для получения онлайн-выплаты клиенту достаточно ввести номер полиса в заявлении на сайте «АльфаСтрахование»: система автоматически идентифицирует застрахованного и направит ему SMS со ссылкой для оформления выплаты. После этого пассажир сможет выбрать зачисление по номеру банковской карты или через СБП.

«Подключение СБП стало новым этапом развития цифрового урегулирования страховых случаев для пассажиров. Мы последовательно сокращаем количество действий, необходимых клиенту для получения выплаты. Теперь ему не требуется даже номер его банковской карты: достаточно лишь выбрать банк, в котором открыт счет, и деньги поступят на него за несколько секунд. Это делает процесс еще проще, быстрее и удобнее, – сказал Дмитрий Мигачев, директор департамента страхования пассажиров «АльфаСтрахование». – Согласно нашей статистике, после запуска функционала выплат через СБП, этот способ получения денег выбирают уже более половины всех клиентов, что говорит о его максимальном удобстве».