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МТС присоединила к своей сети одно из старейших сел Омской области

МТС впервые обеспечила голосовой связью и скоростным мобильным интернетом село Куликово Калачинского района. Село основано в 1767 г. и считается одним из старейших в Омской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Порядка 1300 жителей села с помощью качественного мобильного интернета МТС получили доступ к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения. Новая базовая станция также помогла обеспечить голосовое и LTE-покрытие на участке автодороги в направлении города Калачинска.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и пока не все из них имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе. Так, в первом полугодии этого года мы обеспечили связью жителей сразу двух десятков небольших населенных пунктов, а до конца года связь МТС придет еще в несколько сел и деревень. Мы считаем, что сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому продолжим развивать сеть в регионе», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

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