Покупатели «ВсеИнструменты.ру» смогут оплачивать товары частями в «Сплит» и «Супер Сплит»

Онлайн‑гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» подключил сервисы оплаты частями «Сплит» и «Супер Сплит». Новые инструменты оплаты открывают розничным покупателям дополнительные возможности для приобретения товаров. Они доступны для использования в веб-версии и мобильной версии сайта, а также в мобильном приложении. Об этом CNews сообщили представители «ВсеИнструменты.ру».

Решение «ВсеИнструменты.ру» о партнерстве со «Сплитом» и «Супер Сплитом» было принято в рамках стратегии повышения доступности ассортимента для розничных покупателей. На конкурентном рынке наличие современного BNPL‑сервиса — важный фактор удержания и привлечения клиентов.

Ранее рассрочка в онлайн-гипермаркете была ограничена сроком до двух месяцев. С запуском «Сплита» и «Супер Сплита» покупатели получили возможность распределять расходы на более длительный срок и не откладывать приобретение нужных товаров. В «Сплит» можно оплатить заказы на сумму до 50 000 руб., а с «Супер Сплитом» — до 200 000 руб. Доступный лимит можно использовать неоднократно: после погашения покупки он возобновляется и снова становится доступен для новых заказов. Платеж можно разделить на срок от 2 до 12 месяцев. До 1 ноября 2026 г. покупатели смогут оформить «Супер Сплит» без первого платежа и переплат. Оплата частями доступна для заказов от 100 руб. во всех категориях онлайн-гипермаркета.

Доступные условия, срок и размер платежей покупатель видит непосредственно при оформлении заказа. Опция оплаты частями отображается в карточке товара, в блоке с рассрочкой и в корзине при выборе способа оплаты.

Воспользоваться «Сплитом» и «Супер Сплитом» клиенты «ВсеИнструменты.ру» могут в веб-версии, мобильной версии сайта и мобильном приложении. Интеграция сервиса в онлайн-гипермаркет органично встроена в привычный путь клиента — такая опция оплаты отображается в карточке товара, а также в блоке с рассрочкой и в корзине при выборе способа оплаты.

«Мы продолжаем развивать платежную инфраструктуру, делая покупки еще более удобными и доступными для широкой аудитории. Запуск «Сплита» и «Супер Сплита» позволит нашим клиентам приобретать необходимые товары без переносов по времени и с максимальным комфортом, даже если они не получили одобрение по другим программам. При выборе партнера команда «ВсеИнструменты.ру» ориентировалась на несколько ключевых критериев: выгодные условия для покупателей, возможность охватить разные сценарии покупок — от повседневных до крупных — и удобство интеграции в клиентский путь», — сказала Александра Иванченко, директор продаж B2C-клиентам «ВсеИнструменты.ру».

Наиболее востребованными для покупки частями, по прогнозам компании, станут категории товаров с высоким чеком: стройматериалы, строительное и складское оборудование, садовая техника, инструмент, станки и силовая техника.

«Запуск со «ВсеИнструменты.ру» помогает сделать нужные товары доступнее для еще большего числа людей. По нашим данным, особенно активно покупатели сплитуют товары для дома и ремонта — эта категория стабильно входит в топ-5 по оплате частями. Такие покупки часто требуют значительных или незапланированных расходов, поэтому человеку хочется, с одной стороны, не откладывать их на потом, а с другой — не тратить сразу крупную сумму. Для бизнеса оплата частями — признак хорошего сервиса и возможность лучше учитывать потребности клиентов. Это помогает повышать лояльность покупателей и увеличивать средний чек», — сказал Игорь Герасименко, руководитель продукта «Сплит».