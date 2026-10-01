Рекламные агентства могут продвигать объявления с новыми автомобилями через кабинет «Авито Промо»

«Авито Промо» — кабинет для рекламных агентств, позволяющий настраивать продвижение объявлений — расширил возможности. Партнеры получили доступ к аудитории пользователей, которые продают новые транспортные средства на «Авито Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ранее рекламные агентства могли работать с продавцами, представленными в «Авито Товарах», «Авито Услугах», «Авито Работе» и «Авито Спецтехнике». Теперь они могут привлекать клиентов среди производителей автомобилей, официальных дилеров, дистрибьюторов и профессиональных продавцов новых транспортных средств из разных регионов России. Всего в категории «Новые автомобили» на «Авито» размещается около 160 тыс. объявлений в месяц.

«Мы рассматриваем рекламные агентства как стратегических партнеров и создаем для них новые возможности роста. Теперь они могут работать с клиентами в разделе «Новые автомобили» на «Авито Авто», где публикуется около 160 тыс. предложений в месяц. Это позволяет расширять клиентский портфель, увеличивать продажи и помогать бизнесу из автомобильной индустрии привлекать покупателей на этапе активного выбора нового транспортного средства», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами «Авито».

Продвигать объявления с новыми автомобилями можно с оплатой за целевые действия — звонки и обращения в чат «Авито». Такой подход позволяет агентствам связывать рекламные инвестиции с конкретным бизнес-результатом и эффективнее управлять бюджетом.

Настроить продвижение новых автомобилей можно за несколько шагов. Достаточно открыть в кабинете «Авито Промо» раздел «Клиенты», нажать на кнопку «Пригласить клиента», указать номер необходимого профиля на «Авито», выбрать модель работы и отправить приглашение. После подтверждения профиль появится в агентском кабинете.