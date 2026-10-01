CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Рекламные агентства могут продвигать объявления с новыми автомобилями через кабинет «Авито Промо»

«Авито Промо» — кабинет для рекламных агентств, позволяющий настраивать продвижение объявлений — расширил возможности. Партнеры получили доступ к аудитории пользователей, которые продают новые транспортные средства на «Авито Авто». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ранее рекламные агентства могли работать с продавцами, представленными в «Авито Товарах», «Авито Услугах», «Авито Работе» и «Авито Спецтехнике». Теперь они могут привлекать клиентов среди производителей автомобилей, официальных дилеров, дистрибьюторов и профессиональных продавцов новых транспортных средств из разных регионов России. Всего в категории «Новые автомобили» на «Авито» размещается около 160 тыс. объявлений в месяц.

«Мы рассматриваем рекламные агентства как стратегических партнеров и создаем для них новые возможности роста. Теперь они могут работать с клиентами в разделе «Новые автомобили» на «Авито Авто», где публикуется около 160 тыс. предложений в месяц. Это позволяет расширять клиентский портфель, увеличивать продажи и помогать бизнесу из автомобильной индустрии привлекать покупателей на этапе активного выбора нового транспортного средства», — сказал Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами «Авито».

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Продвигать объявления с новыми автомобилями можно с оплатой за целевые действия — звонки и обращения в чат «Авито». Такой подход позволяет агентствам связывать рекламные инвестиции с конкретным бизнес-результатом и эффективнее управлять бюджетом.

Настроить продвижение новых автомобилей можно за несколько шагов. Достаточно открыть в кабинете «Авито Промо» раздел «Клиенты», нажать на кнопку «Пригласить клиента», указать номер необходимого профиля на «Авито», выбрать модель работы и отправить приглашение. После подтверждения профиль появится в агентском кабинете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ракетный удар по Украине снес два всемирно известных пиратских торрент-трекера

«Яндекс» меняет подход к мотивации сотрудников

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

Под атакой призывники в российскую армию. Мошенники воруют у них доступ к «Госуслугам»

Правообладатели открывают охоту на крайне живучую программу для скачивания с YouTube, «Вконтакте» и «Яндекс музыки»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще