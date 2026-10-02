ГК Softline масштабирует «Софтлайн Цифровой актив», расширяя возможности платформы

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), российский поставщик ИТ-решений и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, в октябре 2026 г. выпустил крупное обновление «Личного кабинета», который является важной частью платформы «Софтлайн Цифровой актив». Обновленная версия позволяет быстрее и удобнее управлять ИТ-решениями, осуществлять подбор решений, их закупку, получать консультации в едином цифровом пространстве. Развитие платформы дает бизнесу общий контур для работы с ИТ-активами на всех ключевых этапах. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Личный кабинет» позволяет сотрудникам с разными ролями решать задачи, связанные с реализацией быстрых закупок через интегрированную витрину интернет-магазина, получать быстрый доступ к сервисной экспертизе Softline на всем пути от закупки до эксплуатации в несколько кликов. Пользователям также доступны история заказов компании, счета и закрывающие документы, ключи и дистрибутивы, инструменты управления лицензиями, техническая поддержка, консультации и обучение. Обновление Личного кабинета объединит ключевые пользовательские сценарии в одном интерфейсе.

Главная страница теперь содержит больше актуальной информации, наиболее важные события показаны первыми. Для быстрой навигации добавлен календарь мероприятий и блок с популярными решениями. Теперь через поиск в «Личном кабинете» заказчики могут находить решения из каталога интернет-магазина. Подобрать нужный продукт можно в режиме единого окна, не переходя между сервисами.

«Личный кабинет» станет удобнее для пользователей с разными ролями и задачами. Вверху страницы будут постоянно отображаться имя пользователя и название организации, от имени которой он работает - это делает использование «Личного кабинета» уровней «Компания» и «Холдинг» комфортным для каждого пользователя. Обновится и мобильная версия «Личного кабинета» – в нижней части экрана появится панель быстрого доступа к пяти основным разделам: «Главная», «Каталог», «Корзина», «Акции» и «Профиль». Пользователи также смогут самостоятельно управлять сервисными письмами в разделе «Уведомления», выбирая их тип и частоту получения. Это позволит компаниям настраивать коммуникацию с платформой в соответствии со своими рабочими процессами. А продлевать лицензии теперь можно прямо в «Личном кабинете»: достаточно нажать кнопку «Продлить» и самостоятельно сформировать счет.

«Сегодня процесс закупок в любой компании – от индивидуального предпринимателя до крупного холдинга – требует мгновенной скорости, гибкости и полной прозрачности. Руководители и специалисты на всех уровнях должны иметь возможность управлять условиями и этапами закупки в единой системе, где доступы и роли настроены под их задачи. Мы живем в эру онлайн‑управления: удобство, скорость и легкость, с которыми мы совершаем личные покупки и управляем финансами, становятся неотъемлемой частью корпоративных процессов. Экосистема "Софтлайн Цифровой актив" создана именно для этого, и объединит в себе все необходимые сервисы. Текущее обновление "Личного кабинета" сделает взаимодействие наших клиентов с компанией еще удобнее, а процесс типовых закупок - проще и прозрачнее. Мы открыты к обратной связи от наших пользователей (оставить ее можно непосредственно в личном кабинете, там есть кнопка "Отзыв о сайте"), и именно комментарии клиентов становятся основой для планирования дальнейших доработок и развития системы», – сказала Ирина Камышева, директор департамента развития цифровых каналов компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

До конца 2026 г. команда проекта планирует выпустить еще несколько крупных обновлений «Личного кабинета». Октябрьский пакет станет очередным этапом развития «Софтлайн Цифрового актива» как единой среды для работы с ИТ-закупками, лицензиями и подписками.