Ozon масштабировал программу начисления баллов на покупки за отзывы на товары в социальных сетях

Ozon расширяет программу «Ozon Тренды», участники которой получают баллы за покупки по их рекомендациям в социальных сетях. К доступным площадкам добавился «Дзен», а за рекомендации теперь можно получить до 50 тыс. баллов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Участники «Ozon Трендов» публикуют в социальных сетях подборки и обзоры товаров со ссылкой на Ozon. Если пользователь переходит по такой ссылке и оформляет заказ, автор получает баллы, которые можно использовать для будущих покупок на маркетплейсе.

Ozon расширил список площадок, на которых авторы могут размещать рекомендации: к «ВКонтакте», Telegram и «Макс» добавился «Дзен». Минимального порога по размеру аудитории по-прежнему нет – подключиться к программе может любой пользователь социальной сети.

Максимальное количество баллов, которое может получить автор, выросло с 10 тыс. до 50 тыс., за рекомендации теперь начисляется до 50% стоимости каждого заказа баллами вместо прежних 15%. Каталог товаров для рекомендаций составит 500 тыс. позиций.

У программы появился полноценный личный кабинет в приложении Ozon. В нем авторы могут выбирать товары для рекомендаций, получать персональные ссылки и отслеживать результаты своих публикаций.

«Пользователи уже привыкли искать рекомендации и делиться впечатлениями о покупках в социальных сетях. Мы хотим сделать этот процесс удобнее и выгоднее: дать авторам больше товаров и площадок на выбор и собрать все необходимые инструменты в приложении Ozon. Так полезные обзоры смогут находить более широкую аудиторию и помогать ей определиться с покупкой, а авторы получат до 5 раз больше баллов за свои рекомендации», — сказала директор по операционному маркетингу Ozon Анастасия Оборотова.

Маркетплейс запустил реферальную программу «Ozon Тренды» весной 2026 г. Чтобы присоединиться к ней, необходимо зарегистрироваться в программе в личном кабинете. После этого пользователь сможет выбрать товары из каталога и сформировать персональные ссылки для публикаций.