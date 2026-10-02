CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Ozon масштабировал программу начисления баллов на покупки за отзывы на товары в социальных сетях

Ozon расширяет программу «Ozon Тренды», участники которой получают баллы за покупки по их рекомендациям в социальных сетях. К доступным площадкам добавился «Дзен», а за рекомендации теперь можно получить до 50 тыс. баллов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Участники «Ozon Трендов» публикуют в социальных сетях подборки и обзоры товаров со ссылкой на Ozon. Если пользователь переходит по такой ссылке и оформляет заказ, автор получает баллы, которые можно использовать для будущих покупок на маркетплейсе.

Ozon расширил список площадок, на которых авторы могут размещать рекомендации: к «ВКонтакте», Telegram и «Макс» добавился «Дзен». Минимального порога по размеру аудитории по-прежнему нет – подключиться к программе может любой пользователь социальной сети.

Максимальное количество баллов, которое может получить автор, выросло с 10 тыс. до 50 тыс., за рекомендации теперь начисляется до 50% стоимости каждого заказа баллами вместо прежних 15%. Каталог товаров для рекомендаций составит 500 тыс. позиций.

У программы появился полноценный личный кабинет в приложении Ozon. В нем авторы могут выбирать товары для рекомендаций, получать персональные ссылки и отслеживать результаты своих публикаций.

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

«Пользователи уже привыкли искать рекомендации и делиться впечатлениями о покупках в социальных сетях. Мы хотим сделать этот процесс удобнее и выгоднее: дать авторам больше товаров и площадок на выбор и собрать все необходимые инструменты в приложении Ozon. Так полезные обзоры смогут находить более широкую аудиторию и помогать ей определиться с покупкой, а авторы получат до 5 раз больше баллов за свои рекомендации», — сказала директор по операционному маркетингу Ozon Анастасия Оборотова.

Маркетплейс запустил реферальную программу «Ozon Тренды» весной 2026 г. Чтобы присоединиться к ней, необходимо зарегистрироваться в программе в личном кабинете. После этого пользователь сможет выбрать товары из каталога и сформировать персональные ссылки для публикаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам приготовиться. Claude массово блокирует пользователей за использование VPN

ChatGPT атаковал правительственные сайты США, Канады и Австралии

Wildberries и Ozon доигрались с комиссиями и офертами. В России взрывной рост частных онлайн-магазинов

Aliexpress открыл охоту на российских ИТ-шников. Надо знать C# и Go и уметь обучать ИИ

Ракетный удар по Украине снес два всемирно известных пиратских торрент-трекера

Россияне массово отказываются от браузеров Chrome, Opera и Safari

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще