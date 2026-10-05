«Грузите бензин бочками»: мошенники предлагают покупать автомобильное топливо оптом

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества с продажей бензина и дизельного топлива. На фоне топливного дефицита злоумышленники создали под брендом FuelDrive сеть как минимум из 17 сайтов, через которые предлагают доставку оптовых партий горючего в любую точку России объемом от 200 литров до 30 тыс. литров. За литр бензина АИ-92 мошенники просят 79,5 руб., за литр АИ-95 – 89,5 руб., АИ-100 – 119,5 руб. Мошенники принимают предоплату на карту физического лица, после чего перестают отвечать. Об этом CNews сообщили представители F6.

Братья Бензовозовы

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий мошенничества, связанный с топливным дефицитом. В отличие от прежних схем, которые были рассчитаны на обычных автомобилистов, теперь киберпреступники нацелены также на собственников и руководителей промышленных, строительных, транспортных и аграрных предприятий, а также владельцев загородной недвижимости.

Мошенники создали под брендом FuelDrive сеть как минимум из 17 сайтов, через которые предлагают приобрести бензин и дизельное топливо оптом. Привезти горючее обещают в любую точку России. Чаще всего встречаются предложения круглосуточной доставки топлива в Крым и ДНР, причем для атак на жителей полуострова иногда используют бренд «КрымТопливо».

Минимальный объем «заказа» в зависимости от сайта – от 200 до 800 литров (от одной до четырех бочек), максимальный – 30 тыс. литров (емкость стандартного полуприцепа-цистерны). За литр бензина АИ-92 мошенники просят 79,5 руб., за литр АИ-95 – 89,5 руб., АИ-100 – 119,5 руб.

Способы связи с «продавцом» отличаются в зависимости от сайта. На одних предлагают оставить заявку, позвонив по мобильному номеру, на других – связаться с «менеджером», написав ему в мессенджере. Во всех случаях итог один: «продавец» просит перевести предоплату на карту физического лица, после чего перестает отвечать на звонки и сообщения.

Горючая тема

Большинство доменов мошеннических сайтов созданы по типовой схеме «бензин-[название города или региона].рф» и зарегистрированы в один день – 29 июля 2026 г. Среди таких доменов – бензин-крым[.]рф, бензин-севастополь[.]рф, бензин-мариуполь[.]рф, бензин-краснодар[.]рф, бензин-москва[.]рф, бензин-ростов[.]рф, бензин-новосибирск[.]рф, бензин-красноярск[.]рф.

Также злоумышленники используют в этой схеме сайты в зоне .ru, .com и .bond, в доменах которых используют сочетания «fueldrive», «bazatoplivo», «toplivo-center» и «deliveryfuel[номер региона]». Эти домены созданы в период с 1 июня по 25 сентября 2026 г.

Ссылки на подобные мошеннические сайты, которые предлагают заказать доставку топлива без необходимости стоять в очередях на АЗС, злоумышленники могут распространять в профильных чатах, каналах и сообществах, которые посвящены поиску топлива, в комментариях к сообщениям новостных каналов, через рекламные объявления.

«Также эти ссылки хорошо индексируются в поисковой выдаче, что позволяет сделать вывод: злоумышленники стремятся обеспечить максимальный охват пользователей. Кроме того, мы видим, что для привлечения потенциальных жертв злоумышленники сами создают в социальных сетях сообщества, в которых много подписчиков, но на самом деле они - старые либо накрученные», – сказал Вячеслав Ходоров, аналитик второй линии CERT департамента Digital Risk Protection компании F6.

На момент обнаружения сети поддельных сайтов часть из них была неактивна: вероятно, преступники еще не запустили сценарии атак на жителей конкретных регионов или уже скрыли контент на сайте, пытаясь избежать блокировки домена.

Киберпреступники уже более трех месяцев активно используют ситуацию на топливном рынке в регионах России для мошеннических атак. В августе 2026 г. аналитики F6 зафиксировали новый сценарий популярной мошеннической схемы «Мамонт». От имени вымышленного бренда «Топливо24» злоумышленники предлагали приобрести бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже обычных с доставкой по адресу или с правом заправки на АЗС. Еще раньше в августе специалисты F6 обнаружили10 фишинговых сайтов, на которых от имени известных российских банков автомобилистам предлагали принять участие в «программе лояльности» для клиентов и получить ваучеры на топливо. В июле специалисты F6 раскрыли сеть из более чем 60 поддельных сайтов, которые маскировались в том числе под онлайн-карты АЗС и использовались для угона аккаунтов в Telegram. А в июне с той же целью злоумышленники создали сеть поддельных сайтов под видом ресурсов крупных сетей автозаправочных станций, где пользователям предлагали получить по записи 20 литров бензина «без живой очереди и талонной системы».

Рекомендации специалистов F6 по защите от мошенничества с продажей топлива

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Не переводите деньги незнакомцам.

Перед переходом на незнакомые сайты проверьте дату регистрации домена через whois-сервис. Если домен зарегистрирован менее года назад, высока вероятность, что его используют мошенники.

Скептически относитесь к рекламе в интернете. Даже на легитимных сайтах может быть размещена реклама со ссылкой на мошеннические ресурсы.

Не переходите по сомнительным ссылкам из рекламных объявлений.

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