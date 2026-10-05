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МТС запустила пополнение карт «МТС Деньги» через мобильное приложение

МТС объявляет о запуске функции пополнения дебетовых карт «МТС Деньги» через приложение мобильного оператора «Мой МТС», где телеком- и финтех-сервисы объединены в едином пользовательском сценарии. Перевести средства на карту «МТС Деньги» можно со счетов российских банков без перехода в банковские приложения с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители МТС.

У всех держателей дебетовой карты «МТС Деньги» появилась возможность ее пополнения в приложении «Мой МТС» привычным способом с помощью СБП. Перевод осуществляется физлицами со счетов в российских банках. Максимально в месяц без комиссии можно перевести до 30 млн руб.

Все действия совершаются в приложении «Мой МТС» без перехода в банковские приложения. Приложение мобильного оператора предоставляет пользователям доступ к различным финансовым сервисам, включая открытие карты «МТС Деньги».

Для совершения перевода нужно открыть приложение «Мой МТС». На вкладке «Деньги» выбрать карту «МТС Деньги», далее – «пополнить», указать счет списания и сумму. Завершить перевод, нажав кнопку «перевести». Необходимое условие для выполнения перевода Me2Me – ФИО и номер телефона получателя и плательщика должны совпадать.

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Также в приложении «Мой МТС» можно посмотреть баланс карты и историю операций. В разделе «Выгода» доступен выбор категорий кешбэка и бонусов от партнеров. Если у вас нет физической карты или вы ее не взяли с собой, платеж можно легко совершить из мобильного приложения по QR-коду или «в одно касание» с помощью сервиса МТС Pay.

Оформление карты доступно абонентам и других операторов. Достаточно заполнить заявку на сайте mtsdengi.ru, и после получения SMS о готовности карты забрать ее в ближайшем магазине МТС в вашем городе.

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