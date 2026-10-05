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Предпринимателям и авторам контента стало доступно продвижение в «Макс»

Разместить таргетированную рекламу в каналах в национальном мессенджере можно через кабинет «VK Рекламы». Позже к тестированию функциональности смогут присоединиться другие российские рекламные платформы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Продвижение доступно в каналах «Макс» с аудиторией от 1000 подписчиков. Рекламные объявления размещаются после основного контента и могут вести как на рекламируемые каналы в «Макс» и посты в них, так и на внешние сайты. Рекламодателям доступны два формата объявлений — текстовый и визуально-текстовый.

Для запуска рекламной кампании необходимо: зайти в рекламный кабинет «VK Рекламы»; выбрать объект продвижения «Каналы» и добавить ссылку на свой канал; настроить таргетинг по географии, демографии и другим аудиторным характеристикам; добавить объявление в «Макс».

В основе рекламной технологии — Discovery-платформа, единое решение VK для рекомендательных систем, поиска и рекламы. Технология помогает точнее подбирать аудиторию и показывать пользователям релевантные рекламные предложения.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Генеральный директор «Макс» Фарит Хуснояров: «Запуск рекламного инвентаря дает возможность предпринимателям и авторам находить свою аудиторию, растить узнаваемость своих каналов и привлекать клиентов. А пользователям — получать релевантные их интересам рекомендации и актуальные предложения в удобной и привычной среде. На этапе тестирования рекламодателям доступно продвижение в более 1,5 тыс. каналов мессенджера. Их количество будет увеличиваться».

Ранее «Макс» расширил способы заработка блогеров — владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент с помощью чат-бота «VK Донат» в нацмессенджере.

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