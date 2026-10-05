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Вышел новый релиз интернет-версии системы «Гарант»

В интернет-версии системы «Гарант» реализованы новые возможности и функционал, в том числе для работы с текстами документов. Теперь интересующий фрагмент текста можно выделить маркером. При этом появится меню с выбором цвета и возможностью сопроводить выделение комментарием. Об этом CNews сообщили представители «Гарант».

Важным новшеством для широкого круга специалистов стало расширение применения правового ИИ-ассистента «Искра». Теперь помощь искусственного интеллекта доступна при работе с решениями ФАС и УФАС.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для помощи в работе технических специалистов реализован целый ряд нововведений. Так, появился словарь технических терминов, в который включены определения из различных норм и стандартов, относящихся к промышленности, производству и строительству. Словарь доступен пользователям «Справочника промышленника», «Справочника строителя» или «Справочник по техническому регулированию и стандартизации». В самом «Справочнике промышленника» добавлены новые разделы по двум наиболее востребованным тематикам: энергетика и машиностроение.

Важным новшеством для специалистов по закупкам стали улучшения в сервисе «ОКПД 2. Поиск кодов и особенности закупок». В нем появился новый раздел – «Баллы для подтверждения происхождения промышленной продукции». А для работников бюджетной сферы существенно обновлена профессиональная страница, она стала более информативна.

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