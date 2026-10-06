Lamoda предоставила продавцам инструмент анализа аудитории бренда для масштабирования продаж на площадке

Lamoda расширила аналитику для продавцов отчетом «Портрет покупателя» — инструментом анализа аудитории бренда. Продавцы смогут увидеть, кто покупает их бренд — новых и постоянных клиентов, их средний чек, географию и популярные категории. Об этом CNews сообщили представители Lamoda.

Lamoda представила новый аналитический отчет «Портрет покупателя» в личном кабинете Lamoda Seller. Отчет позволяет продавцам анализировать структуру и поведение аудитории бренда: новых и постоянных покупателей, их количество и динамику, средний чек, частоту и интервалы покупок, географию, пол и возраст, а также категории и товары, которые они приобретают на Lamoda и у конкретного продавца. Данные можно фильтровать по бренду, категории, сезону, коллекции и периоду.

Как устроен отчет

На главной странице Lamoda Seller доступна краткая выжимка по аудитории бренда: количество покупателей, доля новых и постоянных и их динамика, категории, привлекающие новую аудиторию, предпочтения постоянных покупателей и общий портрет аудитории.

«Портрет покупателя» разделяет аудиторию на два сегмента — новые и постоянные покупатели — и позволяет анализировать каждый отдельно: количество покупателей и динамика сегмента; распределение по полу и возрасту; география покупателей; распределение по среднему чеку и его сравнение со средним чеком на Lamoda; популярные категории и товары, которые аудитория приобретает на Lamoda в целом и у конкретного продавца; для постоянных покупателей — частота покупок и средний интервал между ними.

Такая структура отвечает на два стратегически разных вопроса: как бренд привлекает новых покупателей и как удерживает уже существующих. Данные можно фильтровать по бренду, категории, сезону, коллекции и периоду, а также выгружать в Excel для дальнейшего анализа.

Дополнительно в отчет закладывается механика сигналов: система самостоятельно выявляет точки роста и проблемы в сегментах аудитории и предлагает продавцу следующее действие, что исключает интерпретацию данных вручную.

«Разные бренды могут показывать сопоставимую динамику продаж, но за ней стоят принципиально разные ситуации: один растет за счет новых покупателей, второй — за счет постоянной аудитории; у одного новые клиенты приходят на новинки и конкретную категорию, у другого постоянные возвращаются за совершенно другим ассортиментом. Понять эту разницу без анализа аудитории невозможно. Поэтому Lamoda нацелена предоставлять селлерам инструменты глубокой и точной аналитики, которые позволяют принимать обоснованные решения по ассортименту, продвижению и работе с покупателями и за счет этого масштабировать продажи на площадке», — сказала Анастасия Уткина, директор B2B продукта Lamoda.

Отчет будет развиваться: в дальнейшем его планируется дополнять новыми данными и аналитическими возможностями.