«Магнит ADS» предсказывает, кто совершит покупку во время кампании

«Магнит ADS», рекламная платформа ритейлера, внедрила предиктивную модель в платформу управления данными (DMP). Новый инструмент позволит прогнозировать, какие покупатели с наибольшей вероятностью совершат покупку в период будущей рекламной кампании. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В конструкторе сегментов партнер указывает параметры будущей рекламной кампании: категорию, бренд, формат магазина и период кампании. Система автоматически анализирует паттерны поведения: на основе больших данных модель определяет аудиторию с максимальной вероятностью покупки именно в этот период.

Пользователь может согласиться с предложенной выборкой или скорректировать ее: например, добавить социально-демографические фильтры. Предиктивная модель помогает снизить стоимость привлечения (CPA), исключая тех, кто недавно уже сделал покупку, и тех, у кого потребность еще не созрела.

Михаил Тарасов, директор по развитию бизнеса «Магнит ADS»: «Переход от ретроспективной аналитики к предиктивной — это главный тренд Retail Media. Теперь сегменты не просто описывают аудиторию, а предугадывают её поведение, помогая брендам выходить на покупателя в момент максимальной готовности к решению. В итоге бренды оптимизируют рекламные бюджеты и получают больше отдачи с каждой кампании».

Дамир Мухутдинов, руководитель направления внешних партнерств «Магнит ADS»: «Модель уже протестировали на кампании бренда замороженных полуфабрикатов. К аудитории, с которой бренд планировал работать, добавили людей, которых модель отнесла к наиболее вероятным покупателям категории. По данным sales lift-исследования, продажи бренда выросли на 51%, также было оказано значительное влияние на продажи в категории в целом. Результат обеспечила кампания, модель помогла найти больше покупателей, которым категория была актуальна именно в этот период».

База программы лояльности «Магнита» насчитывает более 96 млн держателей карт. DMP (Data Management Platform, платформа управления данными) аккумулирует обезличенные данные о транзакциях в 35+ тыс. магазинах и приложении «Магнит: акции и доставка» с 25 млн месячных пользователей.



