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Пользователи «ВКонтакте» оформили 9,5 млн заказов на Ozon через «шопсы»

Более 22 тыс. продавцов Ozon за год воспользовались инструментом внешнего продвижения товаров через авторов «ВКонтакте». Авторы выбирают продукты, рекомендуют их в «шопсах» и увеличивают продажи предпринимателей. Количество заказов, которое оформляют пользователи из авторского контента, достигло 140 тыс. в сутки на конец сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

За год авторы «ВКонтакте» опубликовали 700 тыс. «шопсов» с товарами маркетплейса: обзоры, распаковки, скетчи, отзывы. Такой контент собрал свыше 45 млрд просмотров и привел к 9,5 млн выкупленных заказов. Наибольшее количество заказов получили продавцы товаров для дома, бытовой химии, косметики и уходовых средств, а также продукции для животных.

«ВКонтакте существуют самые разнообразные авторские ниши и комьюнити, которые становятся партнерами для бизнеса. Каждый автор сам находит продукт, который органично вписывается в его контент, и рекомендует его так, как это будет уместно для его подписчиков. При этом алгоритмы рекомендаций позволяют публикациям находить новую аудиторию, которой близка эта тематика или товарная категория. Именно это сочетание — органичная подача от автора плюс точный таргетинг по интересам — дает бизнесу не разовый охват, а живую вовлеченность и конверсию в заказ», — сказал операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.

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«Для продавцов Ozon авторский контент на внешних площадках все чаще становится частью системной работы со спросом. Бизнес использует его не только для отдельных размещений, но и как элемент общей стратегии продвижения: от первого контакта пользователя с товаром до покупки. Развитие социальной коммерции расширяет возможности предпринимателей работать с аудиторией за пределами маркетплейса и связывать этот интерес с конкретным предложением», — отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

В октябре 2025 г. «ВКонтакте» запустила «шопсы» — формат публикаций с карточками товаров, по которым можно совершить покупку. Авторы выбирают товары для продвижения, рекомендуют их в своем контенте и получают процент с продаж, совершенных из публикации. Первым партнером программы монетизации стал Ozon.

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