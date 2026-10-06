CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Рег.облако» запустил инференс ИИ-моделей на Nvidia B300

Облачный и Bare metal провайдер «Рег.облако» расширил GPU-инфраструктуру ускорителями Nvidia B200 и B300. Новые мощности предназначены как для клиентских нагрузок, так и для развития собственной ИИ-платформы провайдера. Сервисом уже воспользовались более тысячи клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для «Рег.облака» B300 стали частью локального контура ИИ-платформы. Модели, работающие на собственной инфраструктуре провайдера, доступны российским пользователям без виртуальной частной сети компании, оплачиваются в рублях и данные запросов не передаются зарубежным поставщикам моделей.

Nvidia B300 относится к поколению Blackwell Ultra, которое производитель изначально ориентировал в том числе на inference reasoning- и agentic-моделей. В системе HGX B300 восемь ускорителей объединяют более 2 ТБ HBM3E-памяти, что позволяет размещать крупные модели и обслуживать более тяжелые inference-нагрузки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Сейчас новые GPU сложно быстро получить: сроки поставок растут, оборудование дорожает, а доступность последних поколений остается ограниченной. Мы получили партию B200 и B300, которой хватает не только для расширения предложения клиентам, но и для развития собственной ИИ-платформы. Часть B300 мы уже ввели в рабочий контур: на них идет инференс моделей непосредственно внутри инфраструктуры "Рег.облака"», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака»

В августе 2026 г. провайдер внедрил оплату по токенам в собственную ИИ-платформу, где пользователям доступны более 35 моделей через единый интерфейс и API. Теперь компания расширила собственный вычислительный контур ускорителями Nvidia B200 и B300. Новые мощности доступны клиентам, а часть B300 используется для собственных моделей. «Рег.облако» планирует расширять каталог моделей, работающих непосредственно на его инфраструктуре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

На оборудование для блокировок интернета денег не пожалели. Бюджет увеличен вдвое

WhatsApp* начал бойкот старых iPhone и смартфонов на Android. Нельзя будет даже зайти в аккаунт

Впервые показан мини-терминал российского «убийцы» Starlink

VK продал долю в билетном операторе после скандальной отмены концерта американского рэпера

«Почта России» будет брать деньги за электронную переписку властей с населением

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще