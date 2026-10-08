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«СберУниверситет» запустил инструмент оценки ИИ-зрелости финансовой функции компании

Школа финансов «СберУниверситета» запустила онлайн-инструмент оценки ИИ-зрелости финансовой функции компании. Оценка показывает, насколько функция готова удерживать и масштабировать эффект от ИИ, какие организационные и технологические ограничения этому препятствуют и как глубина применения ИИ соотносится с рыночным ориентиром. Об этом CNews сообщили представители «СберУниверситета».

По итогам оценки формируется отчет с интегральным индексом зрелости от 0 до 100 и профилем — «Начинающий», «Практик» или «Лидер». Отчет показывает вклад каждого из пяти измерений организационной готовности в итоговый балл: стратегии и бизнес-ценности, процессов, данных и технологий, людей и компетенций, управления рисками и контроля ИИ. Ограничения разделены на те, что финансовый директор может устранить своими силами, и те, что требуют совместной работы с ИТ и риск-менеджментом.

Инструмент также определяет ступень технологической зрелости — от базовой готовности данных (L0) до промышленной эксплуатации (L5) — и выявляет «красные флаги»: ситуации, в которых ИИ расширяют в процессах с высокой ценой ошибки быстрее, чем выстраивают контроль моделей. Дорожная карта на 12 месяцев предлагается в двух вариантах — для малого и среднего бизнеса и для крупной регулируемой организации.

Инструмент работает в двух режимах. Экспресс-оценка включает 15 утверждений и занимает около пяти минут. По ее итогам компания получает уровень организационной готовности и три первых шага на ближайшие 90 дней. Детальная оценка включает 65 вопросов и занимает около двадцати минут. Она дает интегральный индекс и профиль зрелости, стадии применения ИИ в шести областях финансовой функции, сравнение с рынком и с практиками компаний-лидеров, а также дорожную карту на 12 месяцев. Ответы экспресс-оценки переносятся в детальную, поэтому начать можно с короткого режима. Детальную оценку рекомендуется проходить вместе с руководителями ИТ, риск-менеджмента и информационной безопасности: расхождения в их ответах помогают выявить зоны, где у подразделений нет общего понимания ситуации.

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Ольга Щербакова, руководитель Школы финансов «СберУниверситета»: «По данным Gartner, 84% финансовых функций уже внедрили ИИ или планируют это сделать, но лишь 7% оценивают его отдачу как высокую или очень высокую. Вопрос о том, внедрять ли ИИ, больше не стоит: конкурентное преимущество определяет способность получать от него подтвержденный результат. Оценка ИИ-зрелости дает финансовому директору точку отсчета и аргументированную повестку для правления, ИТ и риск-функции: какие ограничения мешают масштабировать ИИ и в какой последовательности их устранять».

Методика оценки разработана Школой финансов «СберУниверситета» на основе анализа более 70 российских и международных исследований 2024–2026 гг. Шкалы и рыночные ориентиры проверены в глубинных интервью с руководителями финансовых функций российских компаний. Для отраслей за пределами финансового сектора ориентиры носят справочный характер.

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