Бесплатный «убийца» AutoCAD выложен в открытый доступ

Строить 2D‑чертежи и 3D‑модели теперь можно совершенно бесплатно. На GitHub опубликована альтернатива AutoCAD с открытым исходным кодом.



САПР в открытом доступе

На GitHub опубликован бесплатный САПР (система автоматизированного проектирования) Open CAD Studio для Linux (snap, appimage), macOS, Windows, пишет Habr.

Проект создан при помощи ИИ. Исходный код написан на Rust и под лицензией GPLv3.

Open CAD Studio дает возможность создавать 2D‑чертежи и 3D‑модели, использует GPU для ускорения отрисовки. Решение поддерживает форматы DWG и DXF, переведено на 21 язык.

Возможности Open CAD Studio

На веб‑версии проекта указано, что работать с ним можно в браузере или в приложении для ПК.

Autodesk Строить чертежи теперь можно совершенно бесплатно

Среди возможностей перечислены: инструменты для 2D‑проектирования (линии, кривые, сплайны, штриховки, привязки объектов, режимы отслеживания, управление слоями); средства для подготовки документации и аннотирования; 3D‑моделирование (базовые примитивы, операций выдавливания, вращения, работа с сечениями); поддержка плагинов и скриптов.

К чертежу можно добавлять текст, размеры, выноски, допуски и таблицы. Листы настраиваются в пространстве бумаги с видовыми экранами и стилями печати, говорится в описании.

Open CAD Studio На веб‑версии проекта указано, что работать с ним можно в браузере или в приложении для ПК.

«Чертите и редактируйте с автодополнением команд, объектными привязками и отслеживанием. Организуйте чертеж с помощью слоев, блоков и внешних ссылок. Создавайте примитивы и стройте тела выдавливанием, вращением, протягиванием профиля вдоль траектории и переходами по сечениям. Объединяйте или вычитайте тела булевыми операциями геометрического ядра», — предлагают разработчики.

Бесплатно и без мороки с лицензиями

Свои САПР есть у Siemens DIS, Dassault Systemes Solidworks, а также PTC, Ansys, Graphisoft и Altium. Самой популярной в мире системой автоматизированного проектирования считается AutoCAD от Autodesk.

Open CAD Studio — не первый вызов платным решениям крупных разработчиков. В октябре 2026 г. CNews писал, что при помощи языка программирования Rust и нейросети Claude создана альтернатива всех самых популярных программ компании Adobe - Photoshop, llustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects и InDesign.

Они все абсолютно бесплатные. Вся информация о них, включая ссылки на скачивание, размещена автором на GitHub и находится в свободном доступе. Adobe же с 2013 г. отменила единовременные лицензии на свои утилиты и взимает с пользователей абонентскую плату.

Доступ россиян к иностранному ПО, в том числе САПР, после 24 февраля 2024 г. оказался затруднен. Autodesk в марте 2024 г. запретила россиянам пользоваться своей AutoCAD, а месяц спустя заблокировала ее в России (даже пиратские версии). Пользователи не имеют возможности продлить лицензию, не получаю обновления и поддержку, сталкиваются с различными техническими ограничениями.