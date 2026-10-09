CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Компания «ТрансТелеКом» обеспечила Wi-Fi для пассажиров нового бизнес-зала на вокзале Краснодар-1

На вокзале Краснодар-1 открылся новый бизнес-зал. Для его посетителей организован беспроводной доступ в интернет, оператором услуги выступает компания «ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

Краснодар-1 традиционно входит в число лидеров по объему скачанного трафика в сети публичного Wi-Fi. Вокзал является одним из ключевых узлов всей Северо-Кавказской железной дороги и ежедневно принимает десятки поездов и тысячи путешественников, которые отправляются отсюда на черноморские курорты, в города европейской части России и на Урал. Доступ к Wi-Fi сегодня – базовая потребность посетителей вокзалов и станций, которым особенно важно оставаться на связи и оперативно находить нужную информацию.

На черноморском побережье недавно были модернизированы бизнес-залы вокзалов в Сочи и Адлере. Обновленные пространства, расширенные в связи с большой востребованностью, также подключены к Wi-Fi от компании «ТрансТелеКом».

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе
Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews поставил новый рекорд посещаемости — 1,2 млн человек в сутки

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Дмитрий Григоренко: Право любой страны территориально, а ИИ экстерриториален. Нужны общие правила

Власти подтвердили: «Яндекс» и VK создают облачного гиганта. Он отхватит треть рынка

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

Глава Минцифры Шадаев: Российский телеком в ближайшие годы ожидают большие изменения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще