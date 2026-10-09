«Контур» представил новые возможности «Диадока» для работы с документами и платежами

«Контур» представил обновления веб-версии сервиса ЭДО, модуля для «1С» и мобильного приложения. Новые инструменты позволяют автоматизировать работу с договорами, документами и платежами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Одно из ключевых изменений в веб-версии «Диадока» – новая главная страница. Теперь вместо общего списка документов пользователь видит задачи, которые требуют его внимания. Обновился и поиск: документы можно находить по статусам, согласующим, номерам договоров и другим параметрам, а нужные фильтры сохранять для повторного использования. Отдельное направление развития сервиса — распознавание неформализованных документов. «Диадок» определяет тип документа и его реквизиты — номер, дату и сумму. Для работы с физическими лицами также подготовлен упрощенный интерфейс веб-версии.

Еще один блок обновлений посвящен договорам. Команда представила сценарии, позволяющие вести согласование в одном сервисе, сохранять историю правок и комментариев, работать с протоколами разногласий. Совместно с «Контур.Фокусом» разрабатывается инструмент ИИ-анализа договоров. Он выявляет потенциальные риски с учетом роли компании в сделке — продавца или покупателя — и предлагает корректировку условий.

В «Диадоке» также развиваются платежные инструменты. Из документа можно перейти к оплате без переноса реквизитов вручную в интернет-банк. Клиентам «Контур.Банка» доступны моментальные платежи, а в планах — интеграция с другими банками. Следующий шаг — быстрое финансирование сделок: поставщик сможет получить деньги от банка-партнера после подписания УПД покупателем, не дожидаясь окончания отсрочки платежа.

В модуле «Диадока» для «1С» документы можно отправлять непосредственно из учетной системы. Встроенный инструмент распознавания помогает создавать документы в «1С» на основе поступивших PDF-файлов, в том числе сопоставлять номенклатуру в накладных, актах и счетах. Модуль уже поддерживает работу с платформой «1С» 8.5. Также команда Контура тестирует автоматическое приглашение контрагентов к электронному обмену и развивает интеграцию с «1С:Документооборотом».

«Диадок» поддержал интеграцию с «1С:Фреш», но не с помощью модуля, а через прямую интеграцию из веб-интерфейса через безопасное соединение. Достаточно зайти в веб-интерфейс раздел «Новые документы», и сервис покажет, какие документы клиента есть в конфигурации, и их можно импортировать в «1С:Фреш». Далее с ними можно работать в редакторе, если требуется что-то изменить, а можно сразу подписать и отправить контрагенту.

Для тех, кто работает вне офиса, расширяются возможности мобильного приложения. Пользователь может зарегистрироваться, создать ящик организации или получить доступ к существующему, подключить мобильную подпись и подписывать документы с помощью «Госключа» или NFC-токена. Это позволяет не откладывать юридически значимые действия до возвращения к компьютеру.

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы «Контур.Диадок»: «API «Диадока» давно дает компаниям широкие возможности для автоматизации бизнес-процессов. Но с развитием искусственного интеллекта использовать эти возможности становится гораздо проще. Если раньше автоматизация часто требовала большого интеграционного проекта — разработки, внедрения и тестирования, — сегодня можно начать с конкретного сценария, быстро оценить эффект и уже после этого решить, стоит ли масштабировать его на всю компанию. Наша задача — помочь клиентам пройти этот путь быстрее. Многие из изменений уже доступны пользователям, другие сейчас проходят тестирование».