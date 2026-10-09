SberCIB представил три модели прогнозирования стоимости биткоина

SberCIB Investment Research представил обновленный подход к прогнозированию стоимости биткоина на основе трех независимых моделей. Они оценивают криптовалюту с разных сторон — через состояние мировой финансовой системы, себестоимость майнинга и возможную конкуренцию биткоина с золотом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первая модель учитывает глобальную ликвидность — общий объем средств, доступных в мировой финансовой системе для инвестирования в активы, а также динамику ставок, фондового рынка и золота. В отличие от более узких денежных агрегатов этот показатель охватывает широкий круг источников средств, которые могут направляться на финансовые рынки.

Модель лучше всего подходит для оценки краткосрочной динамики биткоина: максимальную точность она показывает на горизонте до трех месяцев. При тестировании на исторических данных она верно определяла направление движения цены в 75% наблюдений.

Вторая модель рассматривает биткоин со стороны предложения и связывает его стоимость с себестоимостью майнинга. Если добыча становится нерентабельной, часть майнеров отключает менее эффективное оборудование, вычислительная мощность сети снижается, а экономика майнинга постепенно приходит к равновесию. Такой подход аналитики считают более подходящим для долгосрочного прогнозирования.

Третья модель используется для сценарного анализа и оценивает возможную конкуренцию биткоина с золотом. С ее помощью можно оценить, как может измениться стоимость криптовалюты при росте доли биткоина в совокупной капитализации биткоина и золота. Отдельно модель рассматривает сценарий, при котором крупнейшие мировые центробанки начнут рассматривать биткоин как инструмент формирования резервов. Пока этот подход используется как дополнительная точка опоры для долгосрочных оценок.

Екатерина Сидорова, управляющий директор-начальник отдела анализа валютных, сырьевых и долговых рынков SberCIB Investment Research: «Нет одного подхода, который хорошо определял бы стоимость биткоина. Поэтому мы смотрим на него сразу с трех сторон — через доступную рынку ликвидность, экономику майнинга и потенциальную конкуренцию с золотом. Для инвесторов и специалистов финансового рынка такой подход дает возможность не опираться на один прогноз, а сопоставлять разные сценарии, и понимать, какие факторы стоят за изменением цены».

Для итоговой оценки аналитики объединяют результаты трех подходов. На модель глобальной ликвидности приходится 50% итогового прогноза, на модель себестоимости майнинга — 45%, еще 5% — на сценарную модель конкуренции с золотом. С учетом этого аналитики прогнозируют стоимость биткоина на уровне $122,7 тыс. на конец 2027 г. и $282,3 тыс. на конец 2030 г. Базовый сценарий предполагает успешную борьбу ФРС с инфляцией, стабилизацию фискальной политики США, умеренный рост американского фондового рынка и снижение цены золота. В риск-сценарии — при более высоких ставках в США и риск-премиях, росте цены золота и слабом фондовом рынке — модель глобальной ликвидности дает более сдержанную траекторию: около $100 тыс. в 2027 г. и $164 тыс. в 2030 г.