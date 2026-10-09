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SberCIB представил три модели прогнозирования стоимости биткоина

SberCIB Investment Research представил обновленный подход к прогнозированию стоимости биткоина на основе трех независимых моделей. Они оценивают криптовалюту с разных сторон — через состояние мировой финансовой системы, себестоимость майнинга и возможную конкуренцию биткоина с золотом. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Первая модель учитывает глобальную ликвидность — общий объем средств, доступных в мировой финансовой системе для инвестирования в активы, а также динамику ставок, фондового рынка и золота. В отличие от более узких денежных агрегатов этот показатель охватывает широкий круг источников средств, которые могут направляться на финансовые рынки.

Модель лучше всего подходит для оценки краткосрочной динамики биткоина: максимальную точность она показывает на горизонте до трех месяцев. При тестировании на исторических данных она верно определяла направление движения цены в 75% наблюдений.

Вторая модель рассматривает биткоин со стороны предложения и связывает его стоимость с себестоимостью майнинга. Если добыча становится нерентабельной, часть майнеров отключает менее эффективное оборудование, вычислительная мощность сети снижается, а экономика майнинга постепенно приходит к равновесию. Такой подход аналитики считают более подходящим для долгосрочного прогнозирования.

Третья модель используется для сценарного анализа и оценивает возможную конкуренцию биткоина с золотом. С ее помощью можно оценить, как может измениться стоимость криптовалюты при росте доли биткоина в совокупной капитализации биткоина и золота. Отдельно модель рассматривает сценарий, при котором крупнейшие мировые центробанки начнут рассматривать биткоин как инструмент формирования резервов. Пока этот подход используется как дополнительная точка опоры для долгосрочных оценок.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Екатерина Сидорова, управляющий директор-начальник отдела анализа валютных, сырьевых и долговых рынков SberCIB Investment Research: «Нет одного подхода, который хорошо определял бы стоимость биткоина. Поэтому мы смотрим на него сразу с трех сторон — через доступную рынку ликвидность, экономику майнинга и потенциальную конкуренцию с золотом. Для инвесторов и специалистов финансового рынка такой подход дает возможность не опираться на один прогноз, а сопоставлять разные сценарии, и понимать, какие факторы стоят за изменением цены».

Для итоговой оценки аналитики объединяют результаты трех подходов. На модель глобальной ликвидности приходится 50% итогового прогноза, на модель себестоимости майнинга — 45%, еще 5% — на сценарную модель конкуренции с золотом. С учетом этого аналитики прогнозируют стоимость биткоина на уровне $122,7 тыс. на конец 2027 г. и $282,3 тыс. на конец 2030 г. Базовый сценарий предполагает успешную борьбу ФРС с инфляцией, стабилизацию фискальной политики США, умеренный рост американского фондового рынка и снижение цены золота. В риск-сценарии — при более высоких ставках в США и риск-премиях, росте цены золота и слабом фондовом рынке — модель глобальной ликвидности дает более сдержанную траекторию: около $100 тыс. в 2027 г. и $164 тыс. в 2030 г.

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