«Логистическая платформа ATI.SU» представила три аналитических сервиса: «Прогноз Индекса ATI.SU», «Прогноз ставок» и «Индекс конкуренции за груз». Новые инструменты помогают грузовладельцам, экспедиторам и перевозчикам планировать бюджет, готовиться к тендерам и переговорам, а также принимать решения с опорой на данные, а не интуицию. Об этом CNews сообщили представители «Логистической платформы ATI.SU».

Рынок грузоперевозок остается высоковолатильным: ставки меняются ежедневно, а колебания спроса и предложения могут существенно влиять на экономику сделок. В таких условиях одних исторических данных недостаточно для планирования будущих расходов и доходов. Новые сервисы ATI.SU учитывают широкий набор рыночных факторов и помогают строить более точные прогнозы.

Сервис «Прогноз ставок» показывает вероятную динамику средней ставки по выбранному направлению на 3, 6 и 12 месяцев вперед. Сервис основан на данных «Средних ставок» (инструмент позволяет отслеживать изменения цен на грузоперевозки по тысячам направлений внутри России и за ее пределами), а также на анализе 30 ключевых рыночных факторов. Прогноз обновляется еженедельно. Перед каждым расчетом система исключает аномальные и нерелевантные записи. Точность модели проверяется на уже завершенных периодах: прогноз сравнивается с фактической средней ставкой, и пользователь может увидеть историческую точность.

Сервис полезен в разных сценариях. Грузовладельцы могут заложить в бюджет на следующий год реалистичные транспортные расходы и снизить риск его пересмотра. Участники тендеров — оценить закупочную цену перевозки на срок контракта и понять, как возможные изменения рынка повлияют на плановую стоимость. На переговорах данные сервиса помогают обосновать необходимость повысить или снизить стоимость перевозки по контракту.

Сервис «Прогноз Индекса ATI.SU» (Индекс отражает как меняются ставки по ста самым популярным направлениям в России) показывает ожидаемую динамику ставок на горизонте до 12 месяцев по выбранному направлению и типу кузова. Он помогает участникам рынка заранее увидеть, в какую сторону может двигаться рынок, и принимать решения с учетом ожидаемых изменений.

Еще один новый инструмент — «Индекс конкуренции за груз». Он показывает, насколько активно перевозчики претендуют на перевозку грузов по 100 популярным направлениям. Индекс отражает соотношение числа перевозчиков, заинтересованных в грузе, и количества опубликованных грузов. Пользователь видит значение индекса от 0 до 100, уровень конкуренции — низкий, средний или высокий, а также динамику показателя за неделю, месяц, три месяца, полгода и год.

«Индекс конкуренции за груз» помогает грузовладельцу оценить, насколько легко найти транспорт. Чем выше значение индекса, тем активнее перевозчики претендуют на груз: найти исполнителя обычно проще, а при согласовании условий можно рассчитывать на более выгодную ставку. Для перевозчика низкий индекс означает, что с заказчиком будет проще договориться о более высокой стоимости перевозки. При расчете учитываются уникальные компании, а не количество кликов, а скользящий период в семь дней сглаживает случайные всплески и влияние выходных.

«Мы запустили инструменты прогнозирования, чтобы у участников рынка появилась опора — данные о вероятной динамике ставок и конкуренции. Это не гарантия будущей цены, но ориентир, который помогает готовиться к переговорам, оценивать риски и принимать взвешенные решения», — сказал Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU».