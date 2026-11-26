«Рег.решения», сервис для предпринимателей от «Рег.ру», и RocketDev объявили о партнерстве в области поддержки и развития сайтов малого бизнеса. Компании объединили продуктовую экспертизу «Рег.решений» и опыт RocketDev в разработке и сопровождении сайтов, чтобы предприниматели могли поддерживать свои онлайн-ресурсы в актуальном состоянии без привлечения штатных разработчиков. Первым совместным решением стал сервис «Поддержка и развитие сайта». Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сотрудничество направлено на решение одной из регулярных задач малого бизнеса — сопровождение сайта после его запуска. Предпринимателям необходимо обновлять информацию об услугах, корректировать страницы, подключать аналитику и поддерживать поисковые настройки. При отсутствии собственной ИТ-команды даже небольшие изменения могут требовать поиска подрядчика, согласования стоимости и сроков работ.

В рамках партнерства предприниматель может обратиться за помощью с сайтом, созданным на Конструкторе «Рег.ру», Tilda, UMI, InSales или WordPress. Работы выполняются по модели пакетов обращений с фиксированной стоимостью и заранее определенным объемом. Такой подход позволяет бизнесу планировать расходы на поддержку сайта и регулярно вносить необходимые изменения без привлечения отдельных подрядчиков.

«Мы стремимся объединять профессиональную экспертизу и цифровые инструменты в единую экосистему, которая помогает предпринимателям решать задачи на разных этапах развития бизнеса. Запуск сайта — только первый шаг, дальше компаниям необходимы его поддержка, обновление и развитие. Партнерство с RocketDev продолжает эту стратегию, объединяя компетенции двух компаний для комплексного сопровождения бизнеса в онлайне», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений».

«Для предпринимателя критически важно, чтобы сайт стабильно работал и оставался видимым в поиске. Мы вместе с Рег.решениями закрываем эту потребность системно: регулярные обновления, доработки сайта и SEO становятся предсказуемой частью бизнес‑процесса, а не разовыми срочными задачами», — сказал Антон Щетинин, CEO RocketDev.

Партнерство с RocketDev дополняет экосистему «Рег.решений», которая объединяет более 180 комплексных предложений для предпринимателей в сферах создания сайтов, онлайн-торговли, продвижения и управления цифровым присутствием. Новое направление расширяет возможности сервиса по сопровождению бизнеса на разных этапах его развития — от первого выхода в онлайн до регулярной поддержки и масштабирования по мере роста проектов.