Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

В HTML-коде сайта Белого дома США обнаружилась вакансия в Американскую цифровую службу – одно из подконтрольных администрации США подразделений. Служба ищет технического специалиста, и способ размещения вакансии может быть одним из этапов проверки кандидатов.

Тайная вакансия Белого дома

На сайте Белого дома США появилась вакансия технического специалиста, но обнаружить ее могут лишь продвинутые пользователи. Она скрыта в HTML-коде каждой из имеющихся страниц сайта, и будет видна лишь тем, кто знает, как его увидеть.

Портал Белого дома был обновлен несколько дней назад в связи со сменой власти в США – Дональд Трамп (Donald Trump) оставил президентский пост, проиграв на выборах в ноябре 2020 г. Его сменил Джозеф Байден (Joseph Biden), инаугурация которого состоялась 20 января 2021 г. он стал 46 Президентом США.

Чтобы увидеть вакансию, нужно зайти на любую страницу Белого дома и нажать на клавиатуре комбинацию «СTRL+U». В современных браузерах она выводит окно с HTML-кодом открытого сайта.

Вакансия в коде сайта Белого дома

Сама вакансия – это всего лишь строчка в начале кода, замаскированная под комментарий. В ней сказано: «Если вы это читаете, значит, нам нужна ваша помощь в том, чтобы сделать лучше, чем было» (If you're reading this, we need your help building back better). Это напрямую связано с программой Джозефа Байдена по стимулированию экономики США, созданию новых рабочих мест в сферах машиностроения и так называемой «чистой энергетики», а также новых программ для молодого населения страны и отменt налоговых льгот для крупного бизнеса, введенных при администрации Трампа. Эта программа носит название Build Back Better.

Где будут работать соискатели

«Хакеры», обнаружившие послание в исходном коде сайта Белого дома, увидят в нем ссылку на сайт Цифровой службы США (U.S. Digital Service, USDS). Это подотчетное Белому дому ведомство, занимающееся улучшением качества предоставляемых населению США услуг при помощи новых технологий.

Цифровая служба – это детище бывшего Президента США Барака Обамы (Barack Obama) руководившего страной с 2008 по 2016 гг. включительно (два президентских срока). Она была создана в 2014 г., за два года до передачи власти страны в руки Трампа.

Сайт, открывающийся по ссылке из вакансии

Одна из целей USDS – это модернизация действующей в США системы нацпрограммы медстрахования Medicare, в составе которой есть платформа HealthCare.gov, которая была ключевым элементом реформы здравоохранения. Ее инициатором которой стал Барак Обама. Портал HealthCare.gov должен был предоставить каждому гражданину США возможность через интернет заказать и получить медицинскую страховку от различных организаций, которые должны были быть подключены к системе. В итоге в июне 2015 г. Барак Обама назвал эту платформу «катастрофой».

USDS регулярно ищет новых специалистов, поскольку заключает с ними контракты с ограниченным сроком действия – на год или два.

В USDS, по данным портала Republicworld, работают небольшие команды дизайнеров, инженеров, менеджеров по продуктам и специалистов по бюрократии из разных слоев общества, программистов и т. д. Служба играет центральную роль в реакции правительства США на коронавирус, поскольку она помогает целевой группе Белого дома по COVID-19 в предоставлении статистики и данных, связанных с ним.

Кого ищет Цифровая служба

Данных, какого рода технические специалисты нужны USDS, сколько именно вакансий в ней открыто, и какие требования предъявляются к кандидатам, помимо умения «находить» HTML-код веб-сайта, на момент публикации материала не было. 21 января 2021 г. послание будущим соискателям по-прежнему присутствовало в коде портала Белого дома и все так же вело в раздел сайта USDS, посвященный найму персонала.

В этом разделе соискателям предлагается заполнить поля с информацией о себе – ФИО, адрес электронной почты и место проживания, притом на выбор даются только штаты США.

Сферы деятельности, специалисты в которых интересуют USDS

Жителей других государств в USDS не ждут, о чем на сайте говорится прямым текстом – «для всех должностей в USDS требуется гражданство США» (all U.S. Digital Service positions require U.S. citizenship). В дополнение к этому сайт предлагает указать ссылки на свои профили в соцсетях и загрузить файл с резюме. Также там есть список сфер деятельности, в которых у USDS есть вакансии, и одна из них – это инженер-программист (software engineer)

Более интересный способ рекрутинга

Идея спрятать информацию о вакансии техспециалиста в HTML-коде сайта Белого дома уступает по своей изощренности способу поиска сотрудников, придуманному американской ИБ-компанией Red Balloon Security. Как сообщал CNews, ей всегда требуются специалисты со способностями к взлому, и для отбора кандидатов она рассылает им зашифрованные винчестеры, на которых есть немного биткоинов.

Посылка с винчестером от Red Balloon Security

Тех, у кого получается добраться до денег, руководство компании приглашает на второй этап собеседования, который проходит непосредственно в ее офисе. С заданием справляется лишь 1% соискателей, и основатель Red Ballon Security считает, что это хороший способ отсева кандидатов.

За десять лет существования Red Balloon Security в ее штат вошли всего 29 человек, шестеро из которых устроились на работу в 2020 г., пройдя испытание с жестким диском и биткоинами. «Если я отправлю от 150 до 200 фунтов жестких дисков (68-90,7 кг – прим. CNews), я, как правило, получу в штат одного человека. Это достойное вложение», – отметил основатель и глава Red Balloon Security.