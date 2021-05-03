Спецпроекты

Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой

ПО Софт Безопасность Бизнес Интернет Веб-сервисы Техника
, Текст: Дмитрий Степанов
Facebook и Instagram умоляют пользователей iPhone и iPad разрешить им и дальше собирать данные, поскольку это якобы позволяет сервисам оставаться бесплатными. Запрашивать разрешение на отслеживание действий пользователя приложениям соцсетей приходится из-за новой политики конфиденциальности, которой придерживаются мобильные ОС Apple версии 14.5.

Скрытая угроза

Мобильные приложения социальных сетей Facebook и Instagram на iPhone и iPad с прошивкой последней версии начали уведомлять пользователей о том, что сбор данных об их действиях помогает сервисам оставаться бесплатными, пишет The Verge.

Как отмечает издание, теперь при запуске любого из этих приложений на экране появляется всплывающее окно, в котором пользователю объясняют, почему сервису необходимо разрешить отслеживать его действия. Во-первых, сбор данных о пользователе помогает более качественно подбирать персонализированную рекламу. Во-вторых, собранная информация в представлении детища Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) помогает компаниям, которые привлекают новых клиентов за счет рекламы на платформах Facebook и Instagram. Наконец, благодаря сбору данных приложения соцсетей остаются бесплатными для всех пользователей, говорится в сообщении.

Последний аргумент можно интерпретировать как завуалированную угрозу, что Facebook и Instagram в определенный момент могут стать платными, если значительная часть пользователей не разрешит Facebook собирать данные о себе.

Facebook против Apple

В iOS и iPadOS 14.5, которые Apple выпустила в конце апреля 2021 г., появилась функция App Tracking Transparency. Благодаря данной функции все новые и ранее установленные приложения в системе обязаны получать прямое согласие пользователя на отслеживание его действий в сторонних приложениях и интернете в целом.

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Facebook и Instagram объясняют пользователям, почему те должны разрешить слежку за собой

Для Facebook и ее «дочки», Instagram, которые зарабатывают в основном на продаже рекламы, запуск такой функции – настоящая катастрофа. Поэтому компания Марка Цукерберга жестко раскритиковала инициативу Apple. В декабре 2020 г., как отмечает The Verge, Facebook развернула полномасштабную кампанию против нее, выкупив полностраничную рекламу в таких авторитетных американских изданиях как The Wall Street Journal, New York Times и The Washington Post. В своих рекламных сообщениях Facebook высказала точку зрения, что новые правила конфиденциальности в iOS 14 «изменят привычный нам интернет» и вынудят многие сайты монетизироваться через платную подписку.

В августе 2020 г. Facebook предупредила своих партнеров о вероятном снижении эффективности рекламы, нацеленной на пользователей гаджетов на базе iOS 14 из-за новой политики конфиденциальности Apple.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) в ответ на критику со стороны Facebook заявил, что пользователи имеют право сами устанавливать, какие данных о них собираются, и как в дальнейшем используются.

Платные функции действительно могут появиться

Сервисы экосистемы Facebook действительно могут выбрать альтернативные схемы монетизации. Так, в сентябре 2020 г. CNews писал о том, что Instagram, вероятно, рассматривает возможность введения платы за добавление активных ссылок в описании публикуемых фотографий. Во всяком случае такая функция описана в одном из патентов, выданных Facebook американским профильным ведомством в сентябре 2020 г. Ее внедрение в первую очередь сказалось бы доходах блогеров, рекламирующих большое количество товаров.

В 2018 г. в ходе дачи показаний по резонансному делу Cambridge Analytica в Конгрессе США глава компании Facebook заявил, что допускает появление платной версии соцсети Facebook, которая будет полностью «зачищена» от рекламы. Однако он исключил возможность закрытия существующей бесплатной и общедоступной версии.

Тогда же Цукерберг также опроверг распространенное заблуждение, что Facebook так точно угадывает предпочтения пользователей благодаря прослушке и анализу их разговоров через микрофон смартфона. На прямой вопрос сенаторов о том, прослушивает ли Facebook пользователей, бизнесмен ответил отрицательно.

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