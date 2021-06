Отключилась половина мирового интернета. Недоступны десятки популярных сайтов и сервисов

Глобальный обвал

Сбой в работе провайдера Fastly, оказывающего услуги доставки контента (Content delivery network, CDN) привел к перебоям в работе огромного числа крупнейших мировых веб-сайтов. Одним из первых о причине сбоя сообщил менеджер по продукту Financial Times Мэтт Тэйлор (Matt 'TK' Taylor) в своем твиттер-аккаунте.

На момент написания этого материала было известно о сбоях в работе таких крупнейших мировых онлайн-площадок как Amazon, Amazon Web Services, Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, CNN, The Guardian, Bloomberg, The New York Times, BBC, Financial Times, пула госсайтов Великобритании gov.uk и других. Все они и множество других интернет-ресурсов столкнулись с перебоями в работе.

Обозреватели TechСrunch отмечают, что сегодняшняя проблема вряд ли ограничивается техническим сбоем в ЦОДе компании. Технический репортер CBS News Дэн Паттерсон (Dan Patterson) также заявил, что большинство затронутых сбоем сайтов показывали сообщения «Ошибка 503» (Error 503), что является признаком отключения из-за сетевой ошибки, а не взлома.

Хроника глобального обвала

Компания Fastly, штаб-квартира которой расположена в Сан-Франциско, США, официально подтвердила факт сбоя и опубликовала на своем веб-сайте страницу со статусом состояния сервиса. «В настоящее время мы расследуем потенциальное влияние на производительность наших CDN-услуг», – такая запись была опубликована на сайте компании с временной меткой Jun 8, 09:58 UTC (8 июня, 12:58 по Московскому времени – прим. CNews).

Запись в твитере продакт-менеджер Financial Times Мэтта Тэйлора

Через 46 мин. статус был обновлен на «проблема обнаружена, и в настоящее время выполняется ее исправление», еще через 13 мин. (через 59 минут после признания наличия проблемы) статус был исправлен на следующий: «проблема обнаружена и исправлена. По мере возврата глобальных услуг клиенты могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки».

Сбой Fastly и список пострадавших серверных центров

На момент публикации материала на сайте Fastly также появился полный список нескольких десятков геолокаций серверных узлов компании, демонстрируя глобальный характер проблемы.

Причины и истоки проблемы

Провайдеры услуг сетей доставки контента (CDN-провайдеры) используют собственные глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов за счет того, что работают в режиме прокси-серверов и обеспечивают кэширование некоторых данных как можно ближе к конечному пользователю. Так, например, кэширование «тяжелого» медиаконтента на ближайшем сервере CDN избавляет от необходимости загружать данные на исходный сервер при каждом запуске сервиса пользователем.

Проблемы с доступом на сайт британского издания The Guardian

В настоящее время CDN являются важным компонентом инфраструктуры интернета, обеспечивая ряд дополнительных сервисов – таких как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэр веб-приложений, функции безопасности и другие. В список наиболее популярных мировых CDN-провайдеров входят Fastly, Cloudflare, CloudFront (Amazon Web Services) и Akamai.

CND-провайдер Fastly, ставший публичной компанией в 2019 г. (NYSE: FSLY), особенно популярен у крупных медиа-сайтов и потоковых видеосервисов (Spotify, Twitch, Hulu, HBO Max, Vimeo и др.). В Fastly называют сегодняшний сбой «глобальным нарушением работы CDN».

Проблемы у CDN-провайдера начались раньше, отмечало издание для инвесторов The Motley Fool в своей майской публикации. После того, как от услуг Fastly отказался один из крупнейших клиентов – социальный сервис видео Tik-Tok, акции американской компании упали сразу на 27%, и через неделю торговались на 60% ниже своей стоимости годом ранее.

Акции Fastly после ухода Tik-Tok

Несмотря на этот откат, инвестиционная привлекательность Fastly до сегодняшнего дня оценивалась позитивно, поскольку акции компании выросли за последние несколько «коронавирусных» кварталов примерно на 300%, и по итогам I квартала 2021 г. компания прогнозировала размер выручки за весь 2021 г. на уровне $380-390, или с 32% ростом год к году.