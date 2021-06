В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Глобальную поломку интернета 8 июня 2021 г. вызвал всего лишь один клиент CDN-провайдера Fastly. Он поменял системные настройки и, сам того не желая, активировал ошибку, таившуюся в коде ПО провайдера. Эту ошибку внесли его программисты в мае 2021 г. с релизом очередного обновления. Все это привело к выходу из строя множества крупных сервисов, а устранить проблему удалось за 59 минут.

Кто виноват

Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следствием действий всего одного его клиента. Как сообщает BBC, сам Fastly тоже замешан в этом.

Проблема крылась в программном обеспечении Fastly, в середине мая 2021 г. получившем обновление. Апдейт содержал ошибку, до 8 июня 2021 г. остававшуюся незамеченной. Ее «обнаружил» один из клиентов Fastly, и пока неизвестно, о ком идет речь – о физическом лице или о компании.

По информации ВВС, в день обвала интернета этот клиент решил изменить системные настройки, что ему делать вполне позволительно. Его действия и привели к выходу Fastly из строя, поскольку, сам того не подозревая, пользователь активировал эту ошибку. Иными словами, его вина в случившемся лишь косвенная, поскольку ошибку в ПО провайдера он не вносил.

Источником проблем с Fastly стал "кривой" код программного обеспечения провайдера

Руководство CDN-провайдера признало вину в произошедшем и извинилось перед всеми, кого так или иначе затронуло отключение половины интернета. Оно также сообщило, что проблему можно было предвидеть заранее, однако ошибку в обновлении ПО удалось обнаружить только 8 июня 2021 г. после того, как все сломалось.

ВВС пишет, что Fastly начала проверку всей своей сети на наличие других ошибок. Компания планирует опубликовать подробный доклад о том, почему программисты не нашли сбой в апдейте ПО на этапе тестирования, и отчет о восстановлении работы Всемирной паутины. На это у компании ушло немногим менее 60 минут.

Как на глобальный сбой Сети повлияла всего одна компания

Сбой у Fastly, вызвавший неработоспособность огромного числа сайтов и сервисов, связан с общей иерархией современного интернета. Fastly – это провайдер услуг сетей доставки контента (CDN-провайдеры). Она используют собственные глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов за счет того, что работает в режиме прокси-серверов и обеспечивают кэширование некоторых данных как можно ближе к конечному пользователю.

Услугами CDN-провайдеров пользуются множество крупных сервисов, известных во всем мире. К примеру, в число клиентов самой Fastly входят, помимо прочих, популярные стриминговые сервисы Spotify, Twitch, Hulu, HBO Max, Vimeo и т. д.

Сама Fastly – не единственный CDN-провайдер в мире. Аналогичные услуги оказывают многие компании, к наиболее крупным из которых относятся Akamai, Cloudflare и CloudFront.

В число пострадавших, без учета небольших сайтов, вошли сервисы Amazon, Amazon Web Services, GitHub, недавно сменивший владельца форум для разработчиков Stack Overflow, западный аналог «Пикабу» Reddit, а также информационные издания CNN, The Guardian, Bloomberg, The New York Times, BBC и Financial Times. Платежные системы тоже не избежали проблем – из-за Fastly была нарушена работа PayPal.

По утверждению ВВС, в результате сбоя пострадало порядка 85% трафика, идущего через серверы Fastly.

Хронология событий

Точное время возникновения сбоя в работе Fastly на момент публикации материала установлено не было. Компания подтвердила факт наличия проблемы 8 июня 2021 г. в 12:58 по Москве. В этот момент на своем веб-сайте она опубликовала заявление, содержащее фразу «В настоящее время мы расследуем потенциальное влияние на производительность наших CDN-услуг».

По прошествии 46 минут компания обновила заметку, добавив фразу «проблема обнаружена, и в настоящее время выполняется ее исправление». Спустя еще 13 минут Fastly сообщила об устранении проблемы.

Fastly нашла выход из ситуации в кратчайшие сроки

В итоге специалисты компании починили все за 59 минут после публикации первого заявления. Однако Fastly сообщила, что ее клиенты «могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки», так что доступ к некоторым из них мог быть ограничен несколько дольше.

Сломать интернет и заработать на этом

Сразу после случившегося акции Fastly обрушились на 5% в качестве реакции на поломку Всемирной паутины. Однако компания в итоге не только не пострадала в финансовом плане, но даже смогла извлечь из случившегося выгоду, так как ее акции стали резко расти в цене.

Fastly вышла на Нью-Йоркскую биржу в мае 2019 г., разместив 11,3 млн акций по $16 за каждую. Суммарный объем IPO достиг $180 млн. По данным CNBC, за первый день торгов акции Fastly, основанной в 2011 г., выросли до $23,9, показав почти 50-процентный рост.

Поломав тысячи сайтов, Fastly обеспечила своим акциям рост

В дальнейшем стоимость ценных бумаг компании переживала и рост, и падение. Но если в первые часы после сбоя акции подешевели на 5%, то к концу того же дня их цена выросла на 12% до $57. На момент публикации материала этот показатель находился на уровне $54,69.