Одна-единственная компания сумела за секунды обрушить пол-интернета. Поломались Google, Apple, Amazon

В интернете произошел крупномасштабный сбой – на целый час отключились популярные во всем мире сайты и сервисы. За поломкой стоит компания Akamai и ее DNS-сервис Edge DNS. Специалисты проводили обновление его ПО, в ходе которого допустили ошибку и вывели его из строя. В числе пострадавших оказались компании Google, Apple, Sony, Alibaba Group и др.

Хрупкая Глобальная сеть

Десятки популярных интернет-сервисов и сайтов поздним вечером 22 июля 2021 г. в мгновение ока оказались недоступны для пользователей по всему миру. По данным The Next Web, отключилась половина Глобальной сети, а виной всему стал популярный DNS-сервис.

За невероятным по своим масштабам сбоем интернета стоит компания Akamai и ее DNS-сервис Edge DNS. Его единственная задача, как и у аналогичного сервиса компании CloudFlare – это защита сервисов от DDoS-атак в дополнение к улучшению реакции DNS-серверов на запросы пользовательских устройств.

По данным портала DownDetector, из-за сбоя в работе Edge DNS на некоторое время отключилось, по меньшей мере, 40 сайтов и сервисов из списка самых популярных в мире. Перестали работать поисковик Google, портал корпорации Microsoft, известный в России магазин AliExpress, игровые сервисы Sony PlayStation Network и Valve Steam, а также Airbnb и FedEx, UPS и NewEgg и др.

Сбои фиксировали все крупные сервисы мира

Компании Apple тоже досталось. Из-за Akamai были недоступны многие ее онлайн-сервисы, в том числе iCloud Backup и iCloud Mail. Пострадали даже крупные авиакомпании, например, Delta Air Lines. Вместе с перечисленными всю «надежность» Akamai ощутили на себе McDonalds и компания Amazon.

Кратковременный сбой

Сервис Edge DNS вышел из строя приблизительно в 19:30 22 июля 2021 г. по Москве. По утверждению представителей Akamai, Edge DNS не работал приблизительно один час. Это подтверждает статистика портала DownDetector на примере Amazon, Airbnb, Google и других крупных сайтов.

Akamai смогла исправить ситуацию в кратчайшие сроки

Akamai заявила, что происшествие никак не связано с действиями хакеров. По утверждению сотрудников компании, кибератаки на ее сервис не проводились.

Заявление Akamai с разъяснением причин

Причиной сбоя стала некорректная работа софтверной части сервиса. Сбой возник в процессе ее обновления, и специалистам потребовалось около часа на ее устранение.

Уйти от ответственности

На момент публикации материала не было известно, собираются ли пострадавшие от сбоя в работе Edge DNS компании и сервисы требовать от Akamai компенсации. В настоящее время поломка половины интернета (по версии The Next Web) почти не отразилась на компании.

Akamai была основана в 1998 г. По итогам 2020 г. выручка компании составила почти $3,2 млрд, чистая прибыль же достигла $549 млн.

Финансовая стабильность Akamai не пострадала

Случившееся с Edge DNS спровоцировало падение акций компании, но всего лишь менее чем на 1%. Капитализация Akamai составляет $19,06 млрд.

Аналогичный случай

Всемирная паутина пережила глобальный сбой, затронувший десятки сайтов, во второй раз за последние два месяца. Предыдущая поломка случилась в первых числах июня 2021 г.

В списке пострадавших оказались Amazon, Amazon Web Services, Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe, CNN, The Guardian, Bloomberg, The New York Times, BBC, Financial Times, пул госсайтов Великобритании gov.uk, и это лишь малая часть списка.

Масштабные поломки интернета постепенно перестают удивлять

Виноватой во всем оказалась британская компания Fastly – крупный CDN-провайдер с клиентами по всему миру. Сбой в работе ее сервисов, как сообщал CNews, спровоцировал всего лишь один ее пользователь, но считать его причастным к произошедшему нельзя.

Этот клиент Fastly поменял системные настройки и, сам того не желая, активировал ошибку, таившуюся в коде ПО провайдера. Эту ошибку внесли его программисты еще в мае 2021 г. с релизом очередного обновления.

Устранить проблему инженерам Fastly удалось за 59 минут. Компания, как и Akamai, никак не пострадала от содеянного ею. Ее акции сперва обрушились на 5%, а потом стали резко дорожать, показав 12-процентный рост.

Интернет «штормит» регулярно

В последние годы интернет очень часто ломается по вине всего лишь одной компании. Но если Akamai и Fastly удалось починить все приблизительно за час, то специалисты CenturyLink в свое время возились намного дольше.

CNews писал, что из-за CenturyLink (крупный интернет-провайдер) 30 августа 2020 г. перестали открываться сервисы и сайты Google, Cloudflare, Amazon, Microsoft и других компаний. Сотрудники компании неправильно настроили сетевое оборудование, что сломало Сеть на несколько часов. На фоне случившегося глобальный трафик просел на 3,5%.

CenturyLink учинила один из крупнейших сбоев интернета за всю историю его существования. Но прежде, чем сломать Всемирную паутину, компания сперва потренировалась на американском ее сегменте.

В конце декабря 2018 г., как сообщал CNews, CenturyLink оставила без интернета жителей всех американских штатов. Доступа не было не только в Сеть – люди даже не могли дозвониться до экстренной службы 911. На устранение неполадки столь крупной компании потребовалось больше суток