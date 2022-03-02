Украина требует отключить Россию от интернета

Украинские власти хотят отключить Россию от интернета на уровне корневых DNS-серверов. Эксперты считают, что это может привести чуть ли не коллапсу Рунета. Однако отвечающие за работу Сети организации пока не спешат удовлетворять просьбу украинской стороны. Но прецедент уже есть – Украина попросила Тима Кука свернуть продажи устройств Apple в России, и ей ответили согласием.

Россию могут отключить от Всемирной Паутины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров выступил с просьбой отключить российский сегмент интернета от Глобальной сети, пишет портал ZDnet. После его аналогичного обращения к главе Apple Тиму Куку (Tim Cook) в России почти моментально были прекращены продажи техники Apple.

Просьбу украинского министра поддержал и Андрей Набок – представитель Украины в ICANN, интернет-корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами. Оба деятеля объясняют необходимость выдворения России из интернета спецоперацией на территории Донецкой и Луганской областей, которую Президент России Владимир Путин инициировал 24 февраля 2022 г.

Спецоперация может обернуться для россиян крахом интернета

Украинцы попросили, чтобы все российские домены верхнего уровня (top-level domains TLD), включая .ru, .рф и .su, были отозваны. Также они попросили отозвать и связанные с ними сертификаты Secure Sockets Layer (SSL).

Цели Украины

Как пишет ZDnet, Украина добивается отлучения России от Всемирной паутины с целью «остановки российской пропагандисткой машины и предотвращения дальнейшей пропаганды и дезинформации».

«Эти чудовищные преступления стали возможными в основном благодаря тому, что российская пропагандистская машина использует веб-сайты, которые постоянно распространяют дезинформацию, разжигают ненависть, пропагандируют насилие и скрывают правду о войне на Украине», – заявил Андрей Набок.

Просьб становится все больше

Михаил Федоров обратился со своими просьбами еще и к RIPE NNC (RIPE Network Coordination Centre), региональному интернет-регистратору в Ближнем Востоке, Восточной Европе и Средней Азии. Он попросил отозвать права России и ее локальных интернет-реестров (LIR) на использование назначенных им адресов IPv4 и IPv6 и заблокировать ее корневые DNS-серверы.

Основанный в 1992 г., RIPE NNC является одним из пяти региональных интернет-регистраторов. RIPE NCC отвечает за Европу, Ближний Восток и Центральную Азию. Северную Америку контролирует ARIN (American Registry for Internet Numbers), Азию и Тихоокеанский регион – APNIC (Asia-Pacific Network Information), LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Centre) работает в Латинской Америке и Карибском регионе. Пятый регистратор – это AfriNIC (African Network Information Centre) для стран Африки и региона Индийского океана.

На сайте RIPE NNC сказано, что это некоммерческая организация, которая поддерживает сообщество RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество. Непосредственная задача этого регистратора – распределение IP-адресов в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В состав RIPE NCC входят в основном провайдеры Интернет-услуг, телекоммуникационные организации и другие компании, которые управляют собственной сетевой инфраструктурой.

Беспрецедентные ограничения

Как пишет ZDnet, если просьбы Федорова и Набока будут удовлетворены, это станет беспрецедентным примером давления на конкретную страну. CNews сообщал, что Россия проводила учения по отключению российского сегмента интернета от Сети, но в данном случае изоляция была частью стратегии по защите Рунета от хакерских атак из других сегментов.

Эксперты ZDnet утверждают, что отключение российских корневых DNS-серверов повлечет за собой крайне разрушительные последствия. Может показаться, что DNS-маршрутизация нужна в первую очередь для браузеров, но на деле DNS используется для работы множества веб-сервисов, включая электронную почту, мессенджеры и др. В ZDnet DNS называют основой интернета, без этих серверов он попросту не может существовать.

Эксперты считают, что то, о чем просит Украина , слишком жестоко по отношению к мирным жителям России

Со слов СЕО компании Packet Clearing House Билла Вудкока (Bill Woodcock), блокировка российских корневых DNS-серверов сделает российские веб-сайты и электронную почту недоступными за пределами России. Также он считает, что данный шаг ударит по стабильности работы интернета внутри страны, и это ощутят на себе в первую очередь обычные пользователи, а не правительственные или военные организации. Наконец, это нарушит безопасность языка спецификации политики маршрутизации (RPSL) и иерархической инфраструктуры открытых ключей (RPKI), которые защищают российскую интернет-маршрутизацию.

Packet Clearing House – это международная организация, обеспечивающая, в том числе, обеспечение оперативной поддержки и безопасности критически важной интернет-инфраструктуры. Билл Вудкок считает, что все вышеперечисленное сделает россиян гораздо более уязвимыми к атакам типа «человек посередине» (Man in the middle, MITM), используются для компрометации банковских учетных данных и паролей веб-сайтов». При этом, уверяет Вудкок, на российское правительство или военных это никак не повлияет.

Опасности пока нет

На момент публикации материала просьбы украинцев удовлетворены не были, и предпосылок к этому не было. Пол Туми (Paul Twomey), бывший президент и главный исполнительный директор ICANN, согласен с мнением Вудкок . Он написал в своем Twitter, что сохранение Глобальной сети в нынешнем ее виде, без отключения от нее России – это «лучший способ обеспечить эффективность сайтов, предлагающих различные точки зрения российской аудитории».

Также исполнительный совет RIPE NCC уже заявил, «что средства связи не должны зависеть от внутренних политических споров, международных конфликтов или войны».

Со слов других собеседников ZDnet, «удаление России из Интернета не помогает поддерживать гражданское общество в этой стране для демократических изменений». По их словам, «ICANN – это нейтральная платформа, не принимающая на себя позиции в этом конфликте, но позволяя государствам действовать соответствующим образом, например, блокируя весь трафик из определенного штата».

Таким образом, несмотря на то, что Anonymous и другие хакерские группы совершают атаки на российский интернет, маловероятно, что RIPE NCC или ICANN предпримут какие-либо действия против России.