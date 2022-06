Биткоин пережил оглушительное падение из-за политики США. Курс главной криптовалюты мира откатился на уровень 2020 года

Мировой крипторынок резко обвалился после падения курса биткоина. Всего за сутки он подешевел на 15%, упав до значений ноября-декабря 2020 г. Все происходящее – следствие массовой распродажи токенов, устроенных трейдерами. Они опасаются жестких мер со стороны ФРС США по сдерживанию инфляции в стране, которая побила 40-летний рекорд. Эти меры могут повлиять на ликвидность виртуальных денег.

Крутое пике для биткоина

Курс биткоина стремительно обвалился до уровня конца 2020 г., пишет Bloomberg. По информации профильного ресурса Coindesk, он падал вплоть до $20,83 тыс. Эта цена рассчитана CoinDesk на основе индекса XBX – спотового курса биткоина. Значение индекса рассчитывается на основе наблюдаемой торговой активности на крупнейших криптобиржах.

Тем самым главная криптовалюта мира поставила новый антирекорд темпов удешевления, учитывая тот факт, что в ноябре 2021 г. ее цена доходила до $68,99 тыс. Это был наиболее высокий показатель курса с момента появления биткоина в 2008 г.

Рухнув вниз, биткоин по давно сложившейся традиции потащил за собой и все остальные более-менее значимые криптовалюты. 13 июня 2022 г. он сам подешевел на 15% всего за сутки, тогда как Solana упала в цене на 19%. Еще более стремительно подешевели Ethereum, Avalanche и Dogecoin – за 24 часа они потеряли 20% своей стоимости.

Утверждение, что криптовалюты вне политики и тем более геополитики - не более чем выдумка

Суммарная капитализация рынка криптовалют тоже предельно далека от своих максимальных значений. Как и курс биткоина, по сравнению с ноябрем 2021 г. она сократилась приблизительно втрое – с более чем $3 трлн до менее $1 трлн (статистика CoinGecko). Аналитики пока не могут спрогнозировать, когда и на каком уровне остановится это падение.

Во всем виноваты американцы

По информации Bloomberg, в очередном стремительном обеднении криптоинвесторов на этот раз виноваты американские регулирующие органы. Как пишет издание, Федеральная резервная система США (ФРС) может готовить очень жесткие меры по борьбе с инфляцией в стране, которая по итогам мая 2022 г. оказалась максимальной за последние 40 лет.

Еще в начале мая 2022 г. ФРС повысила по федеральным бондам сразу на 50 базисных пунктов, что произошло впервые с 2000 г. Это решение регулятора, а также обвал криптовалюты Luna в мае 2022 г. и ожидание новых жестких мер борьбы с инфляцией вынудили трейдеров начать массово избавляться от виртуальных денег, что и привело к стремительному их обесцениванию.

Что касается Luna, то она напрямую связан со стейблкоином TerraUSD, который был привязан к фиатному доллару США. В середине мая 2022 г. она моментально обесценилась до нуля после потери этой привязки. До краха ее цена достигала $100. По подсчетам аналитиков, произошедшее привело к суммарным потерям инвесторов, измеряющимся в миллиардах долларов США.

Первые последствия

Обвал биткоина, курсу которого, справедливости ради, пока еще далеко до нуля, стал настоящей проблемой для компаний, в той или иной мере работающих с криптовалютой. К примеру, акции компании MicroStrategy Inc., упали на 25%. Она занимается разработкой программного обеспечения и попутно покупает биткойны в рамках своей корпоративной стратегии.

Предугадать, как поведет себя курс биткоина в краткосрочной перспективе, не может никто

Ценные бумаги компании Block Inc., основанной создателем Twitter Джеком Дорси (Jack Dorsey). Рухнули на 15%, а акции биткоин-майнеров Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. упали на 12% и 10% соответственно.

Binance, крупнейшая платформа для торговли криптовалютами, временно приостанавливала вывод средств из сети Bitcoin, сославшись на некие проблемы с обработкой транзакций. Аналитики связывают это с падением курсов криптовалюты.

Массовый передел крипторынка

Сокрушительный обвал курса криптовалют может стать началом масштабных изменений на глобальном рынке токенов, который был предсказан аналитиками в начале июня 2022 г. Как сообщал CNews, он заключается в сокращении общего количества виртуальных валют с нынешних 19 тыс. до всего лишь нескольких десятков.

По прогнозам экспертов, в этом переделе первыми исчезнут совсем никому неизвестные токены, а затем и немного более популярные. В итоге останутся лишь самые востребованные в нынешнее время криптовалюты.

Когда это произойдет, аналитики пока не берутся сказать. Тем временем, биткоин немного оправился после падения. На 12:20 14 июня 2022 г. по Москве его курс вырос до $22,54 тыс.