Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»

Четверть российских IP-адресов зарегистрирована на «Ростелеком». На втором и третьем местах по этому показателю значатся «Эр-Телеком» и «Вымпелком», причем на новосибирскую «дочку» «Эр-Телекома» зарегистрировано в два раза больше IP-адресов, чем у компании есть абонентов.

Как в России распределены IP-адреса

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору) представил отчет за 2023 г. о работе Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Центр мониторинга был создан Роскомнадзором для исполнения закона «О суверенном интернете», он обеспечивает стабильность функционирования российского сегмента сети интернет (Рунет).

В Рунете насчитается 11,26 тыс. сетей, работающих по протоколу IPv4 и 2,5 тыс. сетей, работающих по протоколу IPv6. Общее количество адресов IPV4 составляет 45,2 млн. В 2023 г. из зоны .RU ушло 825 тыс. IP-адресов, при этом в зону .RU перешло 430 тыс. IP-адресов.

53% российских IP-адресов выделено семи операторам связи. На первом месте по этому показателю находится «Ростелеком» - 11,1 млн IP-адресов (25% от общего числа). На втором месте находится «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – 3,48 млн. IP-адресов, на третьем – «Эр-Телеком» с 3,2 млн IP-адресов.

Фото: victor217 / FreePik Четверть российских IP-адресов зарегистрирована на «Ростелеком», на втором и третьем местах «Эр-Телеком» и «Вымпелком»

Еще 590 тыс. зарегистрировано на новосибирского провайдера «Новотелеком», который принадлежит «Эр-Телекому». Таким образом, всего за «Эр-Телекомом» зарегистрировано 4,07 млн IP-адресов, и по этому показателю он находится на втором месте после «Ростелекома». На четвертом месте «Мегафон» - 2,4 млн IP-адресов, на пятом – «Мобильные телесистемы» (МТС) с 2,4 млн IP-адресов, на шестом месте – «Транстелеком» с 984 тыс. IP-адресов.

IP-адреса как актив

Стоит отметить непропорционально большое число IP-адресов, зарегистрированных на «Новотелеком». По данным TMT Consulting, количество абонентов компании, пользующихся услугой широкополосного доступа в интернет (ШПД), составляет 275 тыс. Таким образом на одного абонента оператора приходится 2,1 IP-адреса. Для сравнения: у «Ростелекома» это соотношение составляет 0,8, у «Вымпелкома» - 1,2, у МТС - 0,5, у «Транстелекома» - 1,1, в целом у «Эр-Телекома» - 0,9.

В отечете ГРЧЦ указывается, что операторы связи могут перепродавать IP-адреса друг другу. Источник CNews на телекоммуникационном рынке указывает, что один IP-адрес стоит около 40 евро. Соответственно, компания с пулом 500 тыс. IP-адресов может стоить 20 млн евро без учета других активов.

Пресс-служба «Новотелеком» заявили CNews, что не занимаются перепродажей IP-адресов. В компании объяснили такое большое (по масштабам компании) зарегистрированных IP-адресов тем, что ранее порядок получения IP-адресов был заметно проще, и у каждого абонента компании есть «белый IP-адрес».

Автономные системы и связанность между ними

В конце 2023 г. в Рунете функционировало 5,9 тыс. автономных систем (АС). АС – это система IP-сетей и маршрутизаторов, управляемых одним или нескольким операторами, имеющими единую политику маршрутизации с сетью интернет. Из них 86% присутствуют в анонсах (являются активными).

36% автономных систем имеют связность хотя бы с одной другой АС, 32% АС – с двумя и более АС, более 10% - с тремя и более АС, 4% автономных систем – с более чем 21 АС. Связность АС – это отношения между двумя автономными системами, при которых осуществляется взаимодействие с использованием протокола динамической маршрутизации (BGP), в том числе с анонсированием хотя бы одного маршрута.

Существуют также транзитные автономные системы - они транслируют хотя бы один IP-префикс, принимаемый от одного BGP-соседа другому BGP-соседу. Более 125 транзитных АС имело связность с двумя АС, более 15% - с тремя АС, около 10% АС - с четырьмя АС. Порядка 17% АС обладают наибольшим количеством связей и являются основными для Рунета.

Распределение трафика между федеральными округами

На Центральный федеральный округ приходится 40% трафика в Рунете. На Приволжский округ – 13,9%, Северо-Западный округ – 12,5%, на Сибирский округ – 9,5%, на Уральский округ – 7,9% на Южный округ – 7,7%, на Дальний Восток – 3,5%. На Северо-Кавказский округ пришлось 2,6% трафика, на Крым – 2%.

Для управления маршрутами трафика Роскомнадзор создал Автоматизированную систему обеспечения безопасности российского сегмента сети интернет. Она включает в себя технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), устанавливаемая на сетях оператора. В настоящее время установлено 1,25 тыс. узлов ТСПУ. Они обеспечивают противодействие компьютерным и информационным атакам, а также ограничении доступа к противоправной информации в интернете.

Национальная система доменных имен

Также Роскомнадзором в рамках закона «О суверенном интернете» была создана Национальная система доменных имен (НСДИ). Она реализована как замещающая инфраструктура зарубежных DNS-серверов (отвечают за соответствие доменов и IP-адресов) и обеспечивает доступность российских интернет-ресурсов в случае искажения или недоступности информации в глобальном системе доменных имен.

Корневые DNSс-сервера НСДИ содержат информацию о доменах верхнего уровня. Кэширующие DNS-сервера НСДИ хранят в памяти (кэше) ответы на предыдущие запросы. Когда сервер получает запрос, то он сначала просматривает информацию в кэше, и если там его не оказалось, то отправляет вышестоящему серверу DNS.

За 2023 г. нагрузка на корневые DNS-сервера НСДИ возросла на 47%, время обработки запросов увеличилось на 21%. Количество операторов связи, копирующих корневую зону на свои DNS-сервера с авторитетного сервера НСДИ, увеличилось на 16% до 313. Количество АС, копирующих корневую зону, увеличилось на 38,8% до 289. Количество DNS-серверов, копирующих корневую зону, выросло на 17% до 862.

Нагрузка на кэширующие DNS-сервера НСДИ за 2023 г. выросла на 72%.Время обработки запросов увеличилось более чем в два раза – на 119%.