Иностранцы лишились инструмента борьбы с пиратством в России. Его использовали Adobe и Autodesk

Верховный суд России отменил решения судов, по одному из дел одного из самых активных истцов в области интеллектуальной собственности в России. В 2012 г. этим юридическим инструментом в России воспользовалась Adobe, а в 2008 г. - Autodesk.

В России британская компания сошла с дистанции

В отмене международных патентов на защиту авторских прав и антипиратские меры для иностранных лицензиатов в России вызвала обеспокоенность международной общественности. Об этом в начале августа 2024 г. выяснил «Коммерсант». Это может привести к масштабному распространению контрафактной продукции, что негативно отразиться на российских производителях и инновационном секторе страны в целом.

По информации «Коммерсант», суды в России присуждали компенсации за нарушение интеллектуальной собственности, основываясь на аффидевитах (письменных показаниях), предоставленных истцом. По словам участников рынка, аффидевит - инструмент, удобный для оставшихся в России иностранных лицензиаров, и снижение его значения может привести к росту объемов контрафакта.

Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело по иску британской Carte Blanche Greetings Limited (обладатель прав на «мишку с голубым носом» Me to You) к ряду российских предпринимателей и компаний (ИП Андрею Гаврилову, Сергею Троцкому, Елене Колгановой, кондитерской компании «Сладкая жизнь»). Часть ответчиков, с которых нижестоящие суды взыскали компенсацию за нарушение интеллектуальной собственности, обжаловали в Верховном суде России то, как Carte Blanche подтверждала свои права - аффидевитом (нотариально заверенными показаниями) финансового директора компании.

В 2008 г. услугами британской Carte Blanche Greetings Limited в России воспользовался крупнейший в мире поставщик программного обеспечения (ПО) для промышленного и гражданского строительства компания Autodesk. В 2012 г. разработчик ПО американская компания Adobe.

Британская фирма Carte Blanche Greetings Limited, всемирно известный создатель и производитель медвежат Teddy, собачек Pudsey, белок Pippa, овощной семейки Violent Veg и других культовых игрушек, начала борьбу с нарушениями своих патентных прав российском рынке. Фирма лишь в 2015 г. подала уже более 40 исков в арбитраж к местным компаниям и предпринимателям. Требования составляют от 20 тыс. до 50 тыс. руб. - в зависимости от сути нарушения (изначально компания требовала 200-300 тыс. руб., но суды снижали размер компенсации до 30 и даже 40 тыс. руб., и теперь заявляется именно такой размер). В основном к ответственности привлекаются торговцы, продающие в своих магазинчиках и ларьках мягкие игрушки: плюшевых медвежат Tatty Teddy, а также одежды (футболок, кепок и др.), открыток, воздушных шариков и других предметов с изображением этого медвежонка.

Не игнорировали агенты из компании Carte Blanche Greetings Limited и кондитеров, ведь на сайте ООО «Робаком» они обнаружили предложение испечь торт с изображением Teddy, и даже торт в форме этого медвежонка. К сожалению, для российского предпринимателя, за это фирме пришлось заплатить 125 тыс. руб.

Среди иностранных правообладателей, продолжающих после 2022 г. подавать в России иски о защите в сфере интеллектуальной собственности, Carte Blanche — один из наиболее активных. Аффидевиты как способ подтверждения прав, также применяют британская Entertainment One UK (бренд «Свинка Пеппа»), японская TV Tokyo (бренд «Наруто»), корейская Young Toys (бренд «Ryan’s World»).

Для иностранных правообладателей, представленных в России в качестве лицензиара, аффидевит является удобным и практичным инструментом подтверждения прав, его доказательственное значение в зарубежных юрисдикциях достаточно велико, пишет «Коммерсант». Ослабление силы аффидевита в российской судебной системе может оказать существенное влияние на защиту прав интеллектуальной собственности, особенно на рынке детских товаров. Если правовая система не сможет эффективно обеспечивать соблюдение прав интеллектуальной собственности, это может привести к увеличению количества контрафактной продукции в России, что в свою очередь затруднит работу легальных предприятий и потенциально нанесет ущерб потребителям.

Интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом.

Интеллектуальная собственность можно воспринимать как совокупность прав автора или иного правообладателя, позволяющих распоряжаться этими нематериальными объектами, запрещать и разрешать их использование третьим лицам.

Автором результата интеллектуальной деятельности может быть только физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (лично или в соавторстве). Правообладателем же может быть не только сам автор, у которого возникло авторское право, но и организация, которая получила исключительное право по договору отчуждения или стала правообладателем в результате создания произведения в пределах трудовых обязанностей.