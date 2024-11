Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС

Почтовый клиент Outlook Classic аварийно завершает работу, если открыть в нем более 60 писем. Проблема проявляется у всех пользователей – Microsoft даже посвятила ей отдельную страницу на своем сайте поддержки. Но вместо выпуска готового патча, устраняющего проблему в пару кликов, Microsoft предлагает пользователю устранить дефект Outlook Classic путем правки реестра Windows. Это опасное мероприятие – всего одна ошибка может сломать всю систему.

Забудьте о многозадачности

Популярный почтовый клиент Outlook Classic, разработанный Microsoft, как выяснилось, не способен работать с большим количеством писем одновременно. Его потолок – это 59 электронных писем, а если открыть еще хотя бы одно, приложение аварийно прекратит работу и выдаст сообщение об ошибке.

По всей видимости, оптимизация Outlook Classic оставляет желать лучшего ввиду того, о чем именно говорится в сообщении об ошибке. Почтовый клиент «ругается» на недостаточное количество памяти или системных ресурсов (out of memory or system resources). Но любое электронное письмо состоит, по большей части, из текста, и едва ли современные ПК, в которых 8 ГБ оперативной памяти давно стали минимальным объемом, не способны справиться с открытием 60, фактически, текстовых документов.

Зачем чинить то, что работает

К моменту выпуска материала в арсенале Microsoft не было патча, устраняющего проблему с невозможностью работать одновременно с 60 письмами и более в окне Outlook Classic. Основная рекомендация, которую предоставила многомиллиардная корпорация, автор самой популярной настольной ОС в мире – постараться не оперировать с таким большим количеством писем.

Microsoft честно призналась, что оплошала. Подобного рода признания - весьма редкое явление

В этом случае ошибки нехватки системных ресурсов при работе с Outlook Classic возникать не должно. Но как быть тем, кому по работе важно видеть на экране такое количество электронных писем, Microsoft не уточняет.

Один из вариантов, по-видимому, это смена почтового клиента. Редакция CNews убедилась, что конкурирующим решениям вполне по силам обрабатывать десятки одновременно открытых писем. Например, The Bat версии 10, далеко не самой актуальной к моменту выхода материала, оказался способен работать с 80 письмами одновременно без потери производительности и тем более без сообщений об ошибках.

Решение для хардкорных пользователей

На странице техподдержки Microsoft все же предоставила один вариант решения проблемы, но он не подойдет подавляющему большинству пользователь. Софтверный гигант предлагает вручную внести правки в реестр Windows, а это очень опасная манипуляция, поскольку любое неверное изменение в нем может нарушить работу всей системы, вплоть до полной ее переустановки, если нет резервных копий.

Починить одно, сломать другое

Тем не менее, Microsoft решила подвергнуть пользователей такому риску вместо того, чтобы просто выпустить патч, обучающий Outlook Classic истинной многозадачности. Она предлагает вручную скорректировать в реестре значение параметра USERProcessHandleQuota, отвечающего за отображение пользовательских объектов в приложениях Win32. Путь до него в реестре Windows 10 и Windows 11 – HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows\USERProcessHandleQuota.

Согласно справке Microsoft, этот параметр может иметь значение в диапазоне 200-18000, хотя по умолчанию установлено значение 10000. Выбор нового значения в пределе 10001-18000 потенциально может научить Outlook Classic одновременно открывать 60 и более писем, однако последствия правки реестра могут быть не самыми приятными.

Microsoft Microsoft в своем репертуаре

Даже если пользователь не ошибется и скорректирует именно тот параметр, что указала Microsoft на своем сайте, это все еще может привести к неправильной работе ОС. Microsoft честно предупредила всех об этом, написав: «Повышение квоты для процессов может привести к общей нестабильности системы ввиду того, что за счет этого все процессы могут одновременно открывать большее количество пользовательских объектов, а это создает дополнительную нагрузку на операционную систему».

Таким образом, Microsoft предлагает пользователям вместо починить нее ее фирменный почтовый клиент, поставив под удар всю ОС.