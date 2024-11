Замедление и блокировка интернета на корню губят всю ИТ-индустрию. Основной удар приходится на удаленщиков

Эксперты Ассоциации ИТ-индустрии Пакистана указывают на блокировки и замедление интернета со стороны властей как на главную причину медленного развития ИТ-индустрии в стране. Они утверждают, что бьет это в первую очередь по фрилансерам и колл-центрам – платформы, где удаленщики ищут работу, теперь пишут, что найм пакистанских специалистов может повлечь за собой потенциальные трудности в работе с ними, ведь они могут не по своей вине оказаться недоступны.

Испортить репутацию страны блокировками

Технологическое лобби Пакистана выступило с предупреждением, что медленный и тем более полностью заблокированный интернет душит ИТ-индустрию всей страны, пишет The Register. Фрилансеры и колл-центры оказались в числе первых, кто уже ощутил на себе негативные последствия новых методов властей Пакистана, к которым они прибегают с 2022 г.

Свои претензии по поводу этих методов государства открыто высказывают эксперты Ассоциация ИТ-индустрии Пакистана (P@SHA) – по сути, единственной в стране лоббистской группы технологического бизнеса. Они выступили с предупреждением, что политика местного правительства может привести к закрытию целых ИТ-предприятий и финансовым потерям среди участников ИТ-сферы, а также нанести ущерб экспорту ИТ-продукции страны.

Замедление – смерть

Основная претензия P@SHA – искусственное замедление скорости доступа в интернет, но члены Ассоциации упоминают и принудительную блокировку доступа в Сеть в целом. Впервые подобная тактика была применена правительством страны в мае 2022 г. во время массовых политических протестов, и с тех пор отключения и замедления интернета происходят периодически.

rawpixel.com / FreePik Пакистан уже ощутил на себе негативные последствия замедления и блокировки интернета

Сложившаяся в стране ситуация уже вынудила различные сервисы, работающие с ИТ-специалистами из Пакистана, по-особому относиться к ним. The Register приводит в качестве примера фриланс-платформу Fiverr – с недавних пор она предупреждает работодателей из разных стран, что сотрудничество с фрилансерами из Пакистана может повлечь за собой различные неприятные последствия, в том числе и сбои в коммуникации с ними.

Fiverr – это очень популярная в Пакистане платформа, поскольку в стране действует политика поощрения фрилансеров продавать свои услуги онлайн в рамках плана по увеличению экспорта технологических услуг. Другими словами, этот сайт имеет вес в стране.

Дать и тут же отобрать

Ранее власти Пакистана также выдвигали идею по предоставлению местным фрилансерам налоговых каникул, субсидируемого широкополосного интернета и медицинской страховки в качестве меры поддержки тех, кто работает удаленно, то есть онлайн.

Но в последнее время ситуация в стране в плане удаленной работы сильно ухудшилась. Очередные закручивания гаек случились в августе 2024 г., когда в стране запустили своего рода национальный брандмауэр, как пишет The Register.

Чиновники Пакистана давно пытаются ограничить доступ к тому, что они считают неприемлемым контентом, и брандмауэр был призван помочь им в этом. Но он значительно замедлил скорость доступа в Интернет, что усложнило жизнь как фрилансерам, так и компаниям, чей бизнес завязан на интернете.

В то время эксперты P@SHA просили правительство Пакистана не приносить ИТ-индустрию «в жертву неверным приоритетам». (not be sacrificed at the altar of misplaced priorities).

Еще одной потенциальной проблемой стали слухи о запрете в Пакистане технологии, которую россияне активно используют для полноценного доступа в Сеть, и упоминание названия которой запрещено действующим российским законодательством. По данным The Register, соответствующие сервисы власти Пакистана намерены заблокировать «отчасти по религиозным соображениям» (partly on religious grounds).

Последствия будут ужасными

Председатель P@SHA Саджад Мустафа Сайед (Sajjad Mustafa Syed) лично прокомментировал информацию о возможной блокировке в Пакистане популярной в России и мире технологии. Он прямо заявил, что это нанесет ущерб ИТ-компаниям, колл-центрам и организациям по аутсорсингу бизнес-процессов в Пакистане и может привести к потере крупных клиентов.

Сайед назвал потенциальную блокировку «непоправимым регрессом» (irreparable setback) и заявил, что она будет иметь «эффект домино» (domino effect) для других секторов экономики страны. Он предупредил, что это может поставить под угрозу экспорт услуг, который, по его оценкам, принесет Пакистану $3,2 млрд в 2024 финансовом году.

Но, похоже, тотальная блокировка популярной в России технологии жителям и гостям Пакистана пока все же не угрожает. 21 ноября 2024 г. председатель Совета исламской идеологии Пакистана заявил, что опасения по поводу запрета этой технологии возникли якобы из-за «неправильной интерпретации опечатки в правительственном документе» (misinterpretation of typo in a government document).

Однако в P@SHA по-прежнему утверждают, что из-за плохого качества интернет-услуг пакистанские «молодые, энергичные фрилансеры» (vibrant, young freelancers) будут вынуждены искать возможности для реализации за рубежом. Вероятно, в Ассоциации имели в виду, что молодые специалисты, работающие удаленно через интернет, будут искать возможность уехать из страны, чтобы медленный или вовсе заблокированный интернет не влиял на уровень их заработка и, следовательно, жизни.

Отметим, что Пакистан – не единственная страна, в которой по тем или иным причинам замедляются или вовсе блокируются веб-сервисы, а иногда и вовсе пропадает доступ в интернет. Подобное, к примеру, иногда происходит в Белоруссии – CNews писал о полномасштабной блокировке интернета в этом государстве во время массовых протестов в августе 2020 г.