Фанат знаменитой российской игры War Thunder слил на ее форум секретные военные документы, чтобы выиграть в бесполезном интернет-споре

Пользователь российской онлайн-игры War Thunder разместил на форуме игры засекреченные документы, описывающие радарную установку многоцелевого европейского истребителя Eurofighter Typhoon. Эта информация не должна была попасть в общий доступ – ее разместили, чтобы доказать, что модель самолета в игре сделала не совсем правильно.

Спор из-за 3D-модели

Один из игроков в War Thunder разместил на официальном форуме этой игры секретные военные документы, описывающие радарную установку многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon, пишет TechSpot. Власти Евросоюза уже проводят расследование случившегося. Его пост с форума удален, а сам он заблокирован.

War Thunder – это многопользовательская онлайн-игра, посвященная военным сражениям в море, на суше и в воздухе. Ее выпустила в ноябре 2012 г. российская компания Gaijin Entertainment, основанная в 2002 г. Антоном и Кириллом Юдинцевыми, а также Алексеем Волынсковым. С 2015 г. ее штаб-квартира находится в Будапеште (Венгрия).

Самолет Eurofighter Typhoon разработан компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 г. консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. В настоящее время он стоит на вооружении ВВС Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании и Саудовской Аравии.

Caleb Oquendo / Pexels «Ветераны» онлайн-битв готовы даже раскрыть военную тайну, лишь бы доказать, что в интернете кто-то не прав

В игру War Thunder истребитель был добавлен в начале декабря 2024 г. игроки, считающие себя знатоками летной военной техники, начали спорить по поводу достоверности представленной в игре модели самолета, и разместивший на форуме секретные документы пользователь пытался поставить точку в этом вопросе.

Предмет спора

Одним из основных пунктов разногласий между специалистами в военных самолетах и по совместительству игроков в War Thunder стали возможности сканирования бортовой радиолокационной системы CAPTOR стали одним из пунктов разногласий. Именно ее функциональные возможности и привели к публикации пользователем секретных документов в попытке доказать свою точку зрения.

Как пишет издание UK Defence Journal, Министерство обороны Италии, чьи документы могли быть скомпрометированы на форуме War Thunder, ранее заявляло, что подобные руководства не подлежат публичному доступу как по соображениям безопасности, так и в коммерческих целях.

Пост игрока был очень быстро удален с форума, а сам пользователь получил бан на этом ресурсе. Заблокировали ли его в самой игре, к моменту выхода материала известно не было.

Модераторы резко против, но их не слушают

Как пишет TechSpot, на форуме War Thunder размещено так много секретных/экспортно-ограниченных документов по военной технике, что это уже давно стало обычным явлением. Профильный журнал PC Gamer отметил, что в сентябре 2024 г. на этом форуме было опубликовано техническое руководство для AH-64D Longbow, ударного вертолета, в основном используемого армией США.

Также ранее в 2024 г. пользователи форума разместили руководство по эксплуатации истребителя Eurofighter Typhoon DA7 и технические данные по истребителю F117 Nighthawk. Вся эта информация имеет экспортные ограничения.

Подобные утечки происходят уже несколько лет. Схемы танка Challenger 2 были опубликованы на форуме игры в 2021 г., а в 2023 г. там появилась закрытая информация о самолете F-16 Fighting Falcon. Помимо этого, в том же году на форуме разместили более десятка технических руководств для американского ударного истребителя F-15E, которого на тот момент даже не было в составе игры.

Модераторы форума пытаются повлиять на ситуацию, но это у них не получается. После инцидента с истребителем Eurofighter Typhoon один из них заявил: «Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы снова напомнить всем здесь, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь публиковать, делиться никакими источниками, если вы на 100% не уверены, что они юридически рассекречены и безопасны для публичного использования».

Однако подобные публикации размещались и раньше. Например, в 2021 г. на официальной странице War Thunder в запрещенной в России американской соцсети с картинками появился пост, гласящий: «Пожалуйста, не присылайте нам секретные документы, мы действительно не хотим оказаться прикованными цепями на дне замаскированного грузового судна ЦРУ в международных водах» (Please don't send us classified documents, we really don't want to end up chained at the bottom of a disguised CIA cargo ship in international waters).