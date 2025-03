Pokemon Go вместе с командой разработчиков продана саудитам

Компания Scopely приобретает игровые активы Niantic, включая Pokemon Go, Pikmin Bloom и Monster Hunter Now. Сумма соглашения составит $3,5 млрд. Помимо прав на ключевые игры, Scopely также получит команду разработчиков Niantic.

Покупка бизнеса

Саудовская компания Scopely купила игру дополненной реальности (AR) Pokеmon Go в рамках стратегии по превращению Саудовской Аравии в мировой центр гейминга, пишет Financial Times.

Как говорится в пресс-релизе компаний, сумма сделки составит $3,5 млрд. Scopely, принадлежащая подразделению суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), также получит права на игры Pikmin Bloom и Monster Hunter Now.

Niantic была выделена из Google, которая принадлежит Alphabet, в 2015 г. Ее главный исполнительный директор и основатель Джон Хэнки (John Hankey) работал в области спутниковой картографии, прежде чем возглавить подразделение продуктов Google Geo.

Компания Niantic получила известность как разработчик игры Pokemon Go, вышедшей в 2016 г. и сразу ставшей мировым бестселлером. Pokеmon Go — игра для смартфонов, запущенная в 2016 г. Она стала одной из самых популярных и прибыльных мобильных игр, а также пионером нового AR-жанра, которое размещает цифровых персонажей поверх изображений реального мира при просмотре через камеру смартфона. В марте 2025 г. она остается одной из самых прибыльных мобильных игр: в 2024 г. 30 млн игроков ежемесячно тратили на нее более $1 млрд.

Unsplash - Daniel Bernard Саудовская компания купила Pokemon Go и команду разработчиков за $3,5 млрд

Однако затем у Niantic возникли проблемы, и в 2022-2023 г. она вынуждена была пойти на сокращение штата и отказа от ряда игр, находившихся на стадии разработки. В 2022 г. Niantic закрыла игру Harry Potter: Wizards Unite, которая была выпущена в 2019 г.

Покупателем выступает Scopely, дочерняя компания саудовской Savvy Games Group, она уже занимает сильные позиции в мобильном гейминге, владея хитами вроде Monopoly Go и Marvel Strike Force. Впервые об этой сделке сообщили журналисты Bloomberg еще в феврале 2025 г., теперь продажу должны одобрить регуляторы. В издании предположили, что Niantic потеряла интерес к игровому бизнесу, и в случае срыва договора с Savvy Games Group руководство компании Niantic просто бы нашли другого покупателя.

Популярная игра

В 2016 г. в течение первых двух месяцев после запуска Pokemon Go вызвала настоящий бум среди пользователей смартфонов. В игру играли даже жители тех стран, где игра не была официально представлена, – например, в России. Пользователи обходили ограничения, скачивая Pokemon Go в магазинах приложений других стран. Так, в Москве летом игроков можно было заметить в центре города, где они собирались в команды, чтобы ловить покемонов вместе. Игра в столице стала настолько массовой, что этим озаботились власти и работодатели: депутаты то и дело предлагали вообще запретить Pokemon Go, а некоторые компании объявляли запрет на игру на территории офисов.

Пик популярности Pokemon Go пришелся на август 2016 г. Тогда в эту игру ежедневно играло больше 10 млн человек в США. Осенью игра начала терять аудиторию, и, по данным на конец ноября, ее ежедневная аудитория составляет около 280 тыс. человек. То есть с момента пиковой популярности число американских игроков в покемонов уменьшилось в 35 раз.

Захват игрового рынка

Для саудовцев эта сделка является важным шагом в плане наследного принца Мухаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman Al Saud) по превращению Саудовской Аравии в глобальный центр гейминга. Такую задачу он поставили в 2022 г. перед суверенным фондом благосостояния королевства, чтобы диверсифицировать экономику и избавиться от нефтяной зависимости бюджета.

Государственный инвестиционный фонд выделил $40 млрд на то, чтобы сделать королевство движущей силой в гейминге и выстроить местную индустрию. В плане создание 250 игровых компаний к 2030 г. Savvy рассматривается как основной инструмент для достижения этих амбиций. Уже заключен ряд сделок, включая приобретение долей в Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard и Take-Two Interactive.

В последние годы страна также принимала крупные турниры по видеоиграм. Последнее из таких событий произошло летом 2024 г., когда Эр-Рияд принимал чемпионат мира по киберспорту, где более 500 команд соревновались за призовой фонд в размере более $60 млн. На самом турнире было представлено более 19 дисциплин, среди которых, помимо Dota 2, Counter-Strike 2, League of Legends, Apex Legends, StarCraft 2 и другие.

Ожидается, что Саудовская Аравия продолжит продвигать видеоигры, и королевство планирует провести первые Олимпийские игры по киберспорту в 2027 г. после того, как в 2024 г. страна подписала соглашение с Международным олимпийским комитетом сроком на 12 лет.