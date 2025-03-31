«Яндекс» пережил сбой из-за аварии в ЦОДе. Пострадали пользователи «Яндекс.Музыки» и «Кинопоиска»

В работе сервисов, использующих «Яндекс.Облако», произошел сбой. Причиной стали проблемы с энергообеспечением одного из ЦОДов «Яндекса». Это третий сбой в работе сервисов «Яндекса» за последние две недели.

Сбой в работе «Яндекс.Облако»

В воскресенье 30 марта 2025 г. произошел сбой в работе сервисов, использующих площадку «Яндексу» для облачного хранения («Яндекс.Облако»). Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора со ссылкой на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Жалобы пользователей фиксировались между 12:45 до 14:20. Причиной в Роскомнадзоре назвали сбой в энергообеспечении одного из центров обработки данных (ЦОД) «Яндекса».

Пресс-служба «Яндекса» к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Детектор сбоев компании Brand Analytics зафиксировал рост жалобу на работу сервисов «Яндекс.Музыка» и «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») в период с 12:30 до 13:15. Ресурс «сбой.рф» зафиксировал рост жалоб на работу «Яндекса» с 12;15 до 15:30.

Предыдущие сбои в работе «Яндекса»

27 марта «Яндекс» сообщал о жалобах пользователей на работу сервисов «Яндекс.Директ», «Яндекс.Go» и «Яндекс, Еда». Причиной назывался сбой в инфраструктуре компании.

17 марта Роскомнадзор сообщал о сбое в работе сервисов «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про». Причиной также назывались проблемы в инфраструктуре «Яндекса». Сам «Яндекс» в обоих случаях не комментировал ситуацию.

Сбои в российском интернете в 2025 году

С начала 2025 г. в российском интернете произошел ряд других сбоев.

Крупный сбой произошел 14 января. Он коснулся крупных сервисов и интернет-првоайдеров. Причиной сбоя в Роскомнадзоре называли «кратковременного нарушения связности между сетями операторов».

28 февраля Роскомнадзор сообщил о сбое в работе ряда крупных банков: Сбербанк, ВТБ, «Т-Банк». Причиной назывались проблемы в работе магистральных операторов связи в Москве.

24 марта неполадки были зафиксированы в работе ряде сервисов, включая Сбербанк и Wildberries. В Роскомнадзоре причиной сбоя назвали использование сервисами иностранной серверной инфраструктуры.

26 марта сбой наблюдался в работе Системы быстрых платежей (СБП). Причина проблемы по данным Роскомнадзора была связана с оператором СБП Национальной системой платежных карт (НСПК).

Роскомнадзор проверит факты использования иностранной серверной инфраструктуры

27 марта Роскомнадзор сообщил, что продолжит проводить плановые проверки для исследования зависимости российских сервисов и операторов связи от иностранной серверный инфраструктуры. «Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервиса в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитет», - заявляли в ведомстве.

Дополнение

Пресс-служба «Яндекса» сообщила CNews, что в зоне ru-central1-b наблюдались проблемы в связи с потерей энергоснабжения. С 15:30 30 марта началось восстановление питания и работы сервисов. К 22:30 30 марта большая часть последствий сбоя была устранена, добавили в компании.