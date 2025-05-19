Власти обвинили ПИК в монополии на интернет в жилых домах: Там разрешают работать только «единственному оператору самого застройщика»

ФАС выявила ограничения на доступ в интернет в жилых домах группы ПИК в Москве и Санкт-Петербурге. В них услуги связи предоставляет только одна компания - «Ловител». Ранее данная компания подверглась массированной DDoS-атаке, в результате чего жильцы и арендаторы коммерческой недвижимости в течение нескольких дней не имели доступа в интернет.

Нарушения в новостройках ПИК в части доступа в интернет

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о выявлении ограничений на доступ к интернету в жилых домах, построенных компанией ПИК. Жильцы таких домов могут подключиться только к интернет-провайдеру «Ловител» (торговая марка Lovit) - которая является «единственным оператором самого застройщика». Такие проблемы доступы выявлены в четырех субъектах федерации Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Соответствующие выводы были получены по результатам запроса сведений у 11 интернет-провайдеров о барьерах при получении доступа в дома ПИК, а также запроса у региональных жилищных организаций в 13 субъектах федерации данных об управляющих компаниях, работающих в 84 жилищных комплексах (ЖК) застройщика.

Запросы в числе прочих отправлялись в «Эр Телеком», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Ростелеком», «Акадо», «Таттелеком», «Транстелеком» и «Мегафон».

В ФАС отмечают, что подобного рода ограничения были выявлены только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу ПИК и где услуги связи предоставляет «Ловител».

ФАС направила соответствующие запросы «Ловител» и 10 управляющим компаниям застройщика. Они должны предоставить данные о количестве поступивших запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обоснование недопуска. В случае подтверждения фактов нарушений ведомство пример меры антимонопольного реагирования.

Проверка ФАС в отношении домов группы ПИК началась в марте 2025 г. Ее объектами стали 84 ЖК застройщика, расположенные в 13 регионах России, включая Татарстан, Приморский и Хабаровский края, Бурятию, Свердловскую, Амурскую, Сахалинскую, Ярославскую и Калужскую области.

Пресс-служба ПИК заявила CNews, что в жилых кварталах группы работают как минимум 20 интернет-провайдеров, причем в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. «Таким образом ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК», - заявили в ПИК. «Ловител» к моменту публикации не ответил на запрос CNews по данному вопросу.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», ООО «Ловител» было образовано в 2012 г. Изначально компания принадлежала ООО «Леальте», затем перешла к кипрском Bramoryn Holdings. В 2024 г. выручка компании составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль - 466 млн руб.

DDoS-атака против «Ловител»

Причиной проверки стала DDoS-атака, которая 21 марта 2025 г. началась против «Ловител». По данным Роскомнадзора ее мощность на пике составляла 219 Гбит/с, скорость - до 22,4 млн пакетов в секунду.

Атака длилась несколько дней, и в домах группы ПИК у жильцов отсутствовал доступ в интернет и IP-телевидение. Проблемы также возникли у арендаторов коммерческой недвижимости в этих домах и в работе инженерных систем.

Роскомнадзор подчеркивал, что инфраструктура ПИК была не готова к такой массированной DDOs-атаке. Данный инцидент вновь поднял проблему с доступом интернет-провайдеров в новостройки. Зачастую у жильцов новостроек отсутствует выбор провайдера - можно подключаться только к одному провайдеру, связанному с застройщиком или управляющей компанией.

Недисикриминационный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома

Закон о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома был принят в 2024 г. Он разрешает производить прокладку сетей связи в МКД провайдером, заключившим договор с собственником или арендатором по договору социального найма без решения собрания собственника жилья.

Впрочем, как отмечал министр цифрового развития России Максут Шадаев, в настоящее время отсутствует ответственность за невыполнение требований закона. Соответствующую норму министерство готово проработать к осени 2025 г.

Также Шадаев сообщал, что Минцифры совместно с Минстроем разрабатывают нормативную базу, в соответствие с которой при вводе нового жилья в доме должна иметься инфраструктура минимум трех интернет-провайдеров.