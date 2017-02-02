Пользователи «Одноклассников» получили специальную версию браузера Firefox

Социальная сеть «Одноклассники» и компания Mozilla представили кастомизированный десктопный браузер Firefox. Браузер обеспечивает быстрый доступ к основным функциям социальной сети — стандартная страница новой вкладки заменена на пульт с виджетами и визуальными закладками. Пользователи социальной сети могут установить виджеты онлайн-игр «Одноклассников», стрим-виджеты, а для общения — виджеты аккаунта и подарков, сообщили CNews в «Одноклассниках».

В закладки браузера добавлены ссылки на популярные разделы социальной сети. Кроме того, авторизованные пользователи могут быстро поделиться контентом в один клик.

«Для нас важно обеспечить простоту и удобство навигации для пользователей. Благодаря кастомизированному десктопному браузеру Firefox самые важные разделы “Одноклассников” всегда будут под рукой», — заявила Анастасия Жбанова, руководитель пресс-службы социальной сети «Одноклассники».

«Мы рады возможности создать кастомизированную версию браузера Firefox для пользователей “Одноклассников”. Теперь доступ к основным функциям социальной сети стал ещё более удобным и быстрым», — считает Сьюзан Чен, вице-президент по бизнес развитию Mozilla.