«Мегафон» переключает воронежцев на скоростной 4G-интернет

Компания «Мегафон» объявила о запуске в Воронежской области сети четвёртого поколения 4G (LTE) со скоростями мобильного интернет-доступа до 100 Мбит/с. Как рассказали CNews в операторе, 4G-сеть начала работу в крупнейших населённых пунктах области: в Воронеже, Борисоглебске, Лисках, Новововоронеже, Россоши, Семилуках, Новой Усмани, Рамони, а также в пригородах — Бабяково, Отрадном и Ямном. В общей сложности доступом к скоростному интернету в LTE-сетях уже обеспечена территория региона с численностью населения 1,4 млн человек, это порядка 57% жителей Воронежской области.

«Проект реализован в рамках партнёрства с компанией “Билайн” по строительству общей LTE-сети RAN-Sharing (RadioAccessNetwork) в нашем регионе. “Мегафон” участвует в телеком-проектах по совместному использованию операторами связи объектов технической инфраструктуры для сокращения затрат и расширения территории мобильного покрытия в интересах абонентов, которые становятся всё более требовательны к скоростям и качеству услуг, — отметил Олег Залукаев, директор Воронежского отделения «Мегафон». — Мы рады предоставить клиентам мобильный интернет-доступ на скоростях почти в четыре раза выше привычных. Важный момент — с запуском 4G стоимость интернета не повышается, а будет соответствовать действующим расценкам на передачу данных в 3G-сетях. Приглашаем всех бесплатно обменять свои SIM-карты на более прогрессивные 4G-формата в наших фирменных салонах».

В Воронежской области LTE-сеть функционирует в частотном диапазоне 1800 МГц с максимальными скоростями интернет-доступа до 100 Мбит/с. При этом технические специалисты «Мегафона» уже прорабатывают развитие ещё более прогрессивной версии данной технологии в столице Черноземья — внедрение LTE-Advanced (в диапазоне 2600 МГц), способной «разгоняться» до 300 Мбит/с.